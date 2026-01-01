Noch nichts vor am Neujahrstag? Diese sieben Tipps helfen Euch bei der Entscheidung
Dresden - Ein neues Jahr beginnt und der Feiertag lädt dazu ein, es ganz entspannt angehen zu lassen. Ob frische Luft nach der Silvesternacht, Kultur zum Abschalten oder ein Ausflug mit der Familie: Auch am Neujahrstag gibt es in Dresden und Umgebung einige Möglichkeiten, den Start ins Jahr 2026 bewusst zu genießen.
Meißner Wintermarkt
Meißen - Auch am Neujahrstag lohnt sich ein Ausflug in die Porzellanstadt: Der Meißner Wintermarkt hat bis einschließlich 1. Januar geöffnet und lädt in der Altstadt zum gemütlichen Bummeln ein. Lichter, kleine Stände und winterliche Leckereien sorgen für entspannte Stimmung.
Theaterabend im Staatsschauspiel Dresden
Dresden - Literarisch und humorvoll ins neue Jahr: Im Staatsschauspiel Dresden widmen sich Tom Pauls und Lars Jung am Neujahrstag dem Leben und Werk von Wilhelm Busch. Musikalisch begleitet wird der Abend von Trompeter Joachim Karl Schäfer. Beginn ist um 19 Uhr im Schauspielhaus. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.
Neujahrskonzert in der Frauenkirche Dresden
Dresden - Festliche Klänge zum Jahresbeginn: In der Frauenkirche Dresden gestaltet der Dresdner Kammerchor am Neujahrstag ein besonderes Konzert. Auf dem Programm stehen Werke von Heinrich Schütz bis Frank Martin, begleitet von Frauenkirchenorganist Niklas Jahn an der Orgel. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 24 Euro.
Neujahrskonzert im Wallpavillon des Dresdner Zwingers
Dresden - Klassisch und festlich ins neue Jahr starten: Am Donnerstag, 1. Januar 2026, lädt der Wallpavillon im Dresdner Zwinger zum traditionellen Neujahrskonzert ein. Ab 17 Uhr erklingen schwungvolle Walzer von Johann Strauss, bekannte Arien und Polkas, gespielt vom Dresdner Residenzorchester - ein schöner Auftakt für alle, die das Jahr musikalisch beginnen möchten. Tickets gibt es ab 79 Euro.
Der große Jahresrückblick im Objekt klein a
Dresden - Für alle Partymäuse geht der Jahreswechsel im Objekt klein a nahtlos weiter: Beim "Großen Jahresrückblick" wird das alte Jahr mit einer langen Clubnacht verabschiedet. Gefeiert wird ganze 19 Stunden lang - von der Nacht bis in den Abend hinein. Los geht's am 1. Januar um 1 Uhr, Ende ist erst um 20 Uhr. Perfekt für alle, die vom Feiern einfach nicht genug bekommen.
Dresdner Weihnachts-Circus
Dresden - Ein Highlight für Familien: Der 28. Dresdner Weihnachts-Circus ist am 1. Januar 2026 noch einmal zu erleben. Die Show beginnt um 16.30 Uhr und bietet klassische Akrobatik, Artistik, Comedy und internationale Programmeinlagen - ideal für einen entspannten Nachmittagsausflug. Tickets sind online oder an der Abendkasse erhältlich.
Christmas Garden
Dresden - Funkelnde Lichtinstallationen, Musik und winterliche Atmosphäre: Der Christmas Garden Dresden lädt auch am Neujahrstag zu einem stimmungsvollen Spaziergang durch den Schlosspark Pillnitz ein. Der rund zwei Kilometer lange Rundweg ist ideal für einen ruhigen Start ins neue Jahr.
Egal ob draußen an der frischen Luft oder bei Musik und Kultur: Der Neujahrstag lässt sich in Dresden und Umgebung ganz unterschiedlich gestalten. TAG24 wünscht viel Spaß beim Start ins neue Jahr!
Titelfoto: Montage: PR / Dresdner Weihnachts-Circus, Thomas Türpe, Sebastian Kahnert/dpa, Holm Helis