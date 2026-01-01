Noch nichts vor am Neujahrstag? Diese sieben Tipps helfen Euch bei der Entscheidung

So startet Ihr gut ins neue Jahr: Das sind die besten Tipps für den Neujahrstag in Dresden und Umgebung.

Von Calvin Schröder

Dresden - Ein neues Jahr beginnt und der Feiertag lädt dazu ein, es ganz entspannt angehen zu lassen. Ob frische Luft nach der Silvesternacht, Kultur zum Abschalten oder ein Ausflug mit der Familie: Auch am Neujahrstag gibt es in Dresden und Umgebung einige Möglichkeiten, den Start ins Jahr 2026 bewusst zu genießen.

Meißner Wintermarkt

Meißen - Auch am Neujahrstag lohnt sich ein Ausflug in die Porzellanstadt: Der Meißner Wintermarkt hat bis einschließlich 1. Januar geöffnet und lädt in der Altstadt zum gemütlichen Bummeln ein. Lichter, kleine Stände und winterliche Leckereien sorgen für entspannte Stimmung.

Theaterabend im Staatsschauspiel Dresden

Dresden - Literarisch und humorvoll ins neue Jahr: Im Staatsschauspiel Dresden widmen sich Tom Pauls und Lars Jung am Neujahrstag dem Leben und Werk von Wilhelm Busch. Musikalisch begleitet wird der Abend von Trompeter Joachim Karl Schäfer. Beginn ist um 19 Uhr im Schauspielhaus. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.

Am Staatsschauspiel Dresden gibt es am Neujahrstag einen literarisch-theatralischen Abend. © Thomas Türpe

Neujahrskonzert in der Frauenkirche Dresden

Dresden - Festliche Klänge zum Jahresbeginn: In der Frauenkirche Dresden gestaltet der Dresdner Kammerchor am Neujahrstag ein besonderes Konzert. Auf dem Programm stehen Werke von Heinrich Schütz bis Frank Martin, begleitet von Frauenkirchenorganist Niklas Jahn an der Orgel. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 24 Euro.

Der Dresdner Kammerchor sorgt beim Neujahrskonzert in der Frauenkirche für einen festlichen Jahresauftakt. © Sebastian Kahnert/dpa

Neujahrskonzert im Wallpavillon des Dresdner Zwingers

Dresden - Klassisch und festlich ins neue Jahr starten: Am Donnerstag, 1. Januar 2026, lädt der Wallpavillon im Dresdner Zwinger zum traditionellen Neujahrskonzert ein. Ab 17 Uhr erklingen schwungvolle Walzer von Johann Strauss, bekannte Arien und Polkas, gespielt vom Dresdner Residenzorchester - ein schöner Auftakt für alle, die das Jahr musikalisch beginnen möchten. Tickets gibt es ab 79 Euro.

Im Wallpavillon des Dresdner Zwingers beginnt das Jahr mit klassischen Klängen beim Neujahrskonzert. © Holm Helis

Der große Jahresrückblick im Objekt klein a

Dresden - Für alle Partymäuse geht der Jahreswechsel im Objekt klein a nahtlos weiter: Beim "Großen Jahresrückblick" wird das alte Jahr mit einer langen Clubnacht verabschiedet. Gefeiert wird ganze 19 Stunden lang - von der Nacht bis in den Abend hinein. Los geht's am 1. Januar um 1 Uhr, Ende ist erst um 20 Uhr. Perfekt für alle, die vom Feiern einfach nicht genug bekommen.

Dresdner Weihnachts-Circus

Dresden - Ein Highlight für Familien: Der 28. Dresdner Weihnachts-Circus ist am 1. Januar 2026 noch einmal zu erleben. Die Show beginnt um 16.30 Uhr und bietet klassische Akrobatik, Artistik, Comedy und internationale Programmeinlagen - ideal für einen entspannten Nachmittagsausflug. Tickets sind online oder an der Abendkasse erhältlich.

Der Dresdner Weihnachts-Circus begeistert Groß und Klein. © PR / Dresdner Weihnachts-Circus

Christmas Garden

Dresden - Funkelnde Lichtinstallationen, Musik und winterliche Atmosphäre: Der Christmas Garden Dresden lädt auch am Neujahrstag zu einem stimmungsvollen Spaziergang durch den Schlosspark Pillnitz ein. Der rund zwei Kilometer lange Rundweg ist ideal für einen ruhigen Start ins neue Jahr.

Im Schlosspark Pillnitz sorgt der Christmas Garden mit Tausenden Lichtern für magische Winterstimmung. © Robert Michael/dpa