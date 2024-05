Acht tolle Tipps für Euren Himmelfahrts-Feiertag in und um Dresden

Was an Christi Himmelfahrt in Dresden und Umgebung los ist, erfahrt Ihr in diesen Veranstaltungstipps für den Feiertag, 9.5.2024.

Von Max Patzig

Dresden - Der Mai meint es gut mit uns: Schon wieder ist ein Feiertag! Und es wird nicht der letzte in diesem Monat sein. Was Euch am heutigen Christi Himmelfahrt erwartet, erfahrt Ihr hier bei TAG24.

Stiefel-Werfen in Großpostwitz

Großpostwitz - Minigolf kennt jeder, richtiges Golf gefällt nicht jedem. Aber habt Ihr schon mal Bauern-Golf ausprobiert? Im Großpostwitzer Ortsteil Binnewitz habt Ihr am heutigen Donnerstag die Gelegenheit dazu! An 18 Stationen kämpft man gegen seine Mitstreiter in einem witzigen Stiefel-Wurf-Spiel. Um Terminvereinbarung unter der 0172/6333425 (telefonisch oder WhatsApp) wird gebeten. Der Spaß kostet 5 Euro pro Spieler. Bei schönem Wetter laden die Veranstalter auch zum Picknicken im Garten und dem Entdecker der Tiere ein. Auf dem Gelände leben nämlich neben Hunden und Katzen auch Minischweine sowie Ziegen.

Im Treue-Park in Binnewitz kann sich jeder beim Werfen von Stiefeln ausprobieren. © PR/Musik-, Sport- und Tier-Park Treue

Mehr Dieselloks bei der Waldeisenbahn Muskau

Weißwasser - Mit zwei historischen Dieselzügen fährt die Waldeisenbahn am heutigen 9. Mai von Weißwasser nach Kromlau und Bad Muskau in die Landschaftsparks. Nicht nur die offenen und halboffenen Wagen für Passagiere sind im Einsatz, sondern auch die Fahrradwagen, sodass einer ausgedehnten Radtour nichts im Weg steht. Auch Kinderwagen und Rollstühle können damit transportiert werden. Am Bahnhof in der Teichstraße in Weißwasser gibt's zudem in der Terrassenwirtschaft "Zum Hemmschuh" Eis und mit dem "Räuberbahnhof" wartet ein schöner Spielplatz auf die Kleinen. Fahrpläne und Ticket-Infos gibt's auf waldeisenbahn.de.

Zwei historische Dieselloks fahren am heutigen Donnerstag auf der Strecke. © PR/Waldeisenbahn Muskau

Ehestreit auf der großen Bühne

Dresden - Selten beginnt ein unterhaltsamer Abend mit den Worten "Meine Frau braucht Raum für sich". In der Herkuleskeule im Dresdner Kulturpalast allerdings schon. Das Kabarett "Rabimmel Rabammel Rabumm" von Philipp Schaller holt den Streit vom Küchentisch auf die Bühne. Jens Wagner und Volker Fiebig untermalen das komische Stück mit neuen musikalischen Beats. "Da macht Streiten Spaß", versichern die Macher. 19.30 Uhr geht's los. Tickets gibt's ab 26 Euro.

Im Kabarett "Rabimmel Rabammel Rabumm" kommt ein Ehestreit auf die große Bühne. © PR/Herkuleskeule/Robert Jentzsch

Mattenskispringen auf dem Kottmar

Kottmar - Noch einmal Wintersport! Die Saison neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Doch der Skiverband Sachsen veranstaltet das 47. Internationale Mattenspringen auf dem Kottmar. Von Donnerstag bis Sonntag findet der Wettbewerb statt. Am Himmelsfahrtstag steigt dabei ab 10 Uhr eine Party samt Livemusik, Cocktailbar und Schatzsuche für Kinder. Skispringen geht natürlich auch! Eintritt frei.

Noch einmal Skispringen! Auf dem Kottmar geht das. Alle vier Schanzen sind offen. © PR/Skiverband Sachsen

Einstimmung ins Karl-May-Fest-Wochenende

Radebeul - In Einstimmung auf das Karl-May-Fest-Wochenende in Radebeul steigt schon am heutigen Feiertag ein abenteuerliches Vorprogramm. Beim "Wild West Tag" gibt's von 10 bis 18 Uhr Country-Livemusik mit der LANDMANN-Crossover-Band und Square-Dance mit den "Old Style Radebeul Dancers". Besucher des Festes können sich zudem am Bogenschießen ausprobieren, indianische Gerichte verköstigen, Kostüme anlegen und Fotos davon schießen sowie Bücher kaufen und an Kreativstationen mitwirken. Zudem sind die Stars der Karl-May-Spiele Pluwig zu Gast. Ab 14 Uhr geben sie Autogramme und 15 Uhr zeigen sie ihre 2023er-Vorstellung als Film. Erwachsene zahlen 10 Euro, Ermäßigte 8 und Kinder 5 Euro. Mehr Infos gibt's auf karl-may-museum.de.

In Radebeul steht der Start ins Karl-May-Fest-Wochenende an. © Holm Helis

Führungen und Pflanzenmarkt im Kanitz-Kyawschen Schloss Hainewalde

Hainewalde - Das Schloss Hainewalde lädt zum Feiertag in den Landkreis Zittau ein. Auf dem Gelände der historischen Residenz findet ein Markt mit vom Fachmann getopften und gezogenen Gartenpflanzen (unter anderem mit Raritäten wie japanischen Schirmtannen, Neuseeländer Flachs, Amberbaum, Hortensien, seltene Fliedersorten) statt. Die Erlöse kommen dem Förderverein zugute. Daneben werden Führungen durch das Schloss selbst angeboten (3 Euro pro Person, um Anmeldung wird gebeten: entweder per Mail an info@schloss-hainewalde.de oder telefonisch 0162/3121607). Dabei kann der aktuelle Sanierungsfortschritt begutachtet werden. Im Caféraum gibt's Kaffee und Kuchen. Der angrenzende Park ist kostenfrei zugänglich.

Das Schloss Hainewalde lädt zu Führungen mit Kaffee und Kuchen sowie einem Gartenpflanzenmarkt. © Holm Helis

Radebeuler Wein und Sekt statt Bollerwagen-Bier

Radebeul - Von 12 bis 18 Uhr kann man auf Schloss Wackerbarth im "Weingarten" entspannen und die Seele baumeln lassen. Der Eintritt dazu ist frei. Wer mehr über die Herstellung erfahren möchte, kann an einer Weinführung (12 und 14 Uhr, jeweils 17 Euro/p.P.) teilnehmen - inklusive Verkostung. Um 16 Uhr beginnt dann eine Sekt-Führung (17 Euro/p.P.). Dabei werden die Geheimnisse der traditionellen Sektherstellung gelüftet und die Radebeuler Spezialitäten natürlich auch verkostet.

Das frühlingshafte Schloss Wackerbarth lädt zur Wein- und Sektverkostung. © PR/Wackerbarth/Katharina Grottker

Blues- und Rock-Festival im Kloster Altzella

Nossen - Als das gemütlichste, entspannteste und authentischste Bluesfestival Deutschlands sieht sich das zu Christi Himmelfahrt beginnende, zweitägige "Internationale Blues & Rock Festival Altzella" im Kloster (9. Mai, 11 bis 24 Uhr und 10. Mai, 16 bis 24 Uhr). Dort treten Amateure direkt neben Profis auf. Junge und Alte stehen gemeinsam auf der Bühne. Neben dem musikalischen Programm auf zwei Bühnen gibt es viel Platz für Picknicks und Spiele – unter anderem locken eine Hüpfburg, Kinderschminken, Puppentheater, eine Bastelstraße, Stoffmalerei und Tischkicker. Letzte Tickets (8 bis 50 Euro) gibt's online und an der Tageskasse.

Gemütlich geht's beim "Internationalen Blues & Rock Festival" im Kloster Altzella zu. © PR/Mittelsächsischer Jugend- und Kulturverein/Jürgen Mummert

