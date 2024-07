Countdown zur Schlössernacht: Hier entstehen sechs Kilometer Flanierwege

Dresden - In den Parks zwischen den drei Elbschlössern Albrechtsberg, Eckberg und Lingnerschloss geht es zu wie in einem Ameisenhaufen. Rund 170 Handwerker, Gastronomen, Lieferanten, Techniker, Bühnenbauer & Co. stecken mitten in den Aufbauarbeiten für die 14. Dresdner Schlössernacht am Samstag.