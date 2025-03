Das 37. Dresdner Filmfest vor dem Start: Solidarisiert Euch!

Dresden - Im April wird Dresden traditionell zum Schaufenster des Kurzfilms. Vom 8. bis 13. April steht die 37. Ausgabe des Filmfests Dresden an, in diesem Jahr unter dem programmatischen Motto "Solidarisiert Euch!"

Die Förderung der Kulturstiftung Sachsen fiel in diesem Jahr sogar komplett weg. "Wenn's schlecht läuft, stehen uns 100.000 Euro weniger zur Verfügung", so Festival-Ko-Leiterin Anne Gaschütz.

Die Festivalleiterinnen Sylke Gottlebe (61, l.) und Anne Gaschütz (41) mit einem Goldenen Reiter vor der Schauburg. © Norbert Neumann

Was Gaschütz dennoch noch freut: "Immerhin müssen wir dieses Jahr noch nicht am Programm sparen." Das hat nämlich eine weiterhin starke, weltweite Magnetwirkung: 3400 Einreichungen von Filmen wurden verzeichnet, ein neuer Rekord. Insgesamt sind mehr als 380 Kurzfilme aus 61 Ländern in mehreren Kinos sowie bei Open-Air-Veranstaltungen in der Altstadt zu sehen.

In den Blick genommen werden ökologische Krisen und mögliche Lösungsansätze, die Rolle von Sprache, Horror und Sexualität, sowie Solidarität und Heimat, so die zweite Festivalleiterin Sylke Gottlebe: "Wir bemerken, dass es vielen Filmemachern stark um Trauer geht, aber auch um die Sehnsucht nach einem friedlichen Miteinander."

Auch die diesjährige Kulturhauptstadt hat einen Platz beim Filmfest: Im Sonderprogramm "Tribut: Chemnitz total!" ehrt man die, wie es heißt, "bizarre Welt" der 1991 gegründeten Chemnitzer Filmwerkstatt.

Bei der Preisverleihung am 12. April werden 17 "Goldene Reiter" und Sonderpreise vergeben, um die 67 Beiträge aus 34 Ländern im nationalen, internationalen und mitteldeutschen Wettbewerb konkurrieren. Über 14 der Auszeichnungen befinden unabhängige Jurys, ergänzt durch drei Publikumspreise. Infos und Programm: filmfest-dresden.de.