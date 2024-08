Das erwartet Euch am letzten großen Open-Air-Wochenende des Sommers

Dresden - Der Konzertsommer in Dresden nähert sich dem Ende und läuft dieses Wochenende noch einmal zu großer Form auf. Böhse Onkelz und 01099 - das sind die Protagonisten, die Zehntausende Fans elektrisieren wollen.

Während die "Onkelz" Freitagabend die Rinne aufmischen, gehen auf dem Filmnächtegelände 01099 zu Werke. Das Konzert ist ein Heimspiel, die vier Protagonisten der Rap-Truppe - Gustav, Zachi, Paul und Dani - sind Dresdner, vom St. Benno-Gymnasium, inzwischen seit sechs Jahren unter den Ziffern der Postleitzahl Dresden-Neustadt in der Szene aktiv.

In dieser obersten Kategorie spielen die Böhsen Onkelz nicht, aber auch die "Onkelz" verfügen über eine hardcore Fanbase, ihre Konzerte sind beinahe so schnell ausverkauft wie die von Roland Kaiser . Zwei Shows in der Rinne stehen an, Freitag und Samstag.

Am Samstag sollte sich noch eine deutsche Rocklegende am Elbufer die Ehre geben: Marius Müller-Westernhagen, 75 Jahre alt, was der Jubiläums-Tour das Motto gibt: "75Live".

Krankheitsbedingt musste Westernhagen allerdings seine Auftritte in Mönchengladbach am Dienstag, Coburg und nun auch in Dresden absagen.