Das könnt Ihr heute erleben! 7 Tipps für Euren Samstag

Was könnt Ihr am Samstag, 2. November, in Dresden und Umgebung erleben? TAG24 hat für Euch Tipps herausgesucht.

Von Dana Peter

Dresden - Am Wochenende sinken die Temperaturen im Raum Dresden auf elf Grad Celsius. Es bleibt voraussichtlich trocken, und mit ein bisschen Glück lässt sich auch die Sonne blicken. Ein Ausflug mit Familie und Freunden lohnt sich. Was lässt sich am Samstag in unserer Region erleben? Wir haben spannende Tipps herausgesucht.

Naturmarkt

Tharandt - Der Naturmarkt Tharandter Wald findet am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz Pienner Straße 1 direkt am Weißeritzufer statt. Die regionalen Händler bieten frische Produkte wie Fisch, Fleisch, Wild, Wurst, Käse, Oliven, Backwaren, Eier, Honig, Tees, Öle, Aufstriche, Saatgut, Salben und vieles mehr an. Eintritt frei. Infos unter: johannishöhe.de/seminare/naturmarkt-tharandter-wald

Schlossführung

Rochsburg - Rochsburg im Fackelschein – diese romantische Abendführung gibt es am Sonnabend zu erleben. Treffpunkt ist um 19 Uhr am vorderen Tor vor der Burg (Schloßstraße 1). An mehreren Stellen im und um das Schloss kann man Musik und Literatur lauschen. Abschließend wartet ein rustikaler Snack. Da die Veranstaltung im Freien stattfindet, ist wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk erforderlich. Zum Aufwärmen gibt es Glühwein. Tickets (19 Euro) und Infos unter https://schloss-rochsburg.ticketfritz.de

Eine romantische Schlossführung erwartet Euch in Rochsburg. © Kristin Schmidt

Trödelhallen

Dresden - Am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr öffnen die Trödelhallen mit Biergarten am Alten Heizhaus (Stetzscher Str. 4-6). Hier schlagen die Herzen der Schatzsucher und Trödelfreude höher. Auf dem Hof locken (nur bei trockenem Wetter) noch viele extra Trödelkisten. Der urige Biergarten bietet Speis & Trank. Kostenloses Parken ohne Ticket ist auf der anliegenden Privatstraße möglich. Keine Standvermietung möglich. Nur Barzahlung! Eintritt frei. Infos unter: https://kontakt97691.wixsite.com/altes-heizhaus-dresd

Getrödelt werden kann am Sonnabend am Alten Heizhaus. © 123RF/Iakov Filimonov

Japan-Festival

Dresden - Am Haus der Presse (Ostra-Allee 18) dreht sich am Wochenende alles um das Japan-Festival. Auf dem Parkplatz hinter dem Hochhaus öffnet der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt: am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr. Im Foyer, Bistro, in den Innenhöfen und draußen steigt parallel zum Markt das Japan-Festival. Künstler, Zeichner und Händler mit Japan-, Korea-, Manga-, Anime- und Asienbezug zeigen ihre Arbeiten. Am Sonntag um 13 Uhr findet ein Cosplay-Wettbewerb statt. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Alles um das Japan dreht es sich am Sonnabend im Haus der Presse. (Symbolbild) © 123rf/ serezniy

Pfefferkuchenmarkt

Pulsnitz - Der Spezialitätenmarkt rund um die handgemachten Pfefferkuchen findet am Wochenende zum 20. Mal in Pulsnitz statt. Kabarettist Tom Pauls (65) ist Schirmherr, denn er ist "ganz großer Fan des Pulsnitzer Pfefferkuchens". Neben dem Verkauf gibt es ein buntes Programm mit Musik, Handwerkermarkt, Schauwerkstatt und Puppentheater. Achtung: Das Stadtzentrum ist vom Wettinplatz bis zur Kreuzung Bachstraße/Dresdner Straße für Fahrzeuge gesperrt. Geöffnet ist der Pfefferkuchenmarkt am Sonnabend von 9 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Auch die Geschäfte in der Innenstadt öffnen. Eintritt frei. Infos unter: pfefferkuchenmarkt.de

Der Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt ist bereits geöffnet. © Daniel Förster

Der 1. Weihnachtsmarkt

Ottendorf-Okrilla Auf Schloss Hermsdorf (Schloßstraße 9) erleben Sie am Wochenende, jeweils von 10 bis 18 Uhr, den 1. Sächsischen Weihnachtsmarkt. Es gibt viele Angebote zum Mitmachen: zum Beispiel Kerzen ziehen, stricken, jonglieren, spinnen, Glocken basteln. Vor Ort sind auch Alpakas und ein Karussell. Das Puppentheater Vollmann gibt täglich 11 und 16 Uhr Vorstellungen. Tickets (5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei) und Infos unter: https://schloss-hermsdorf.de/weihnachten

Hier noch ganz frühlingshaft zu sehen, aber auf Schloss Hermsdorf weihnachtet es am Wochenende. (Archivbild) © Steffen Fuessel

Mineralientage

In der Messe Dresden werden die Mineralientage ausgerichtet. © IMAGO/Pond5 Images