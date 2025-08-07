Gemeinsamer Auftritt zum Stadtfest: Bei Vater & Sohn Aust ist die Musik Familiensache

Dresden - Mit einem Auftritt beim Elbhangfest 2024 hat alles begonnen.

Vater & Sohn: Bernd Aust (80) und Sascha Aust (44) im privaten Proberaum. © Eric Münch

"Sascha Aust & Friends" hatten einfach Spaß daran, ihre Lieblingssongs auf die Bühne zu bringen. Nicht nur die acht Musiker waren begeistert, auch das Publikum.

Und deshalb spielen die Vollblutmusiker auch beim Dresdner Stadtfest, am Samstag ab 19 Uhr, auf der Schlossplatz-Bühne - mit "electra"-Rocklegende Bernd Aust an Saxofon und Querflöte.

"Wir wollen mit der Band nicht auf Tournee gehen. Die Projekte der einzelnen Musiker ließen sich gar nicht alle unter einen Hut bringen. Wir treten nur zu ganz ausgewählten Events und aus Spaß auf", versichert Bandleader, Gitarrist und Sänger Sascha Aust.

Der Sohn spricht mit dem Vater das Programm durch - im privaten Proberaum in Cotta, einer Garage, vollgepflastert mit Rockpostern.