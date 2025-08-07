Gemeinsamer Auftritt zum Stadtfest: Bei Vater & Sohn Aust ist die Musik Familiensache
Dresden - Mit einem Auftritt beim Elbhangfest 2024 hat alles begonnen.
"Sascha Aust & Friends" hatten einfach Spaß daran, ihre Lieblingssongs auf die Bühne zu bringen. Nicht nur die acht Musiker waren begeistert, auch das Publikum.
Und deshalb spielen die Vollblutmusiker auch beim Dresdner Stadtfest, am Samstag ab 19 Uhr, auf der Schlossplatz-Bühne - mit "electra"-Rocklegende Bernd Aust an Saxofon und Querflöte.
"Wir wollen mit der Band nicht auf Tournee gehen. Die Projekte der einzelnen Musiker ließen sich gar nicht alle unter einen Hut bringen. Wir treten nur zu ganz ausgewählten Events und aus Spaß auf", versichert Bandleader, Gitarrist und Sänger Sascha Aust.
Der Sohn spricht mit dem Vater das Programm durch - im privaten Proberaum in Cotta, einer Garage, vollgepflastert mit Rockpostern.
Mehr als 20 Songs geplant
"Solange ich Freude habe und es noch kann, mache ich mit", lacht Bernd Aust (80). "Ich übe noch immer jeden Tag, sonst könnte ich nicht mehr spielen. Das Spielen hat mir während Corona das Leben gerettet. Ohne meine gut trainierte, starke Lunge hätte ich die schwere Erkrankung nicht überlebt", sagt Aust dankbar.
Er freut sich auf das Stadtfest-Konzert - auf Klassiker wie "Locomotive Breath" von Jethro Tull oder den electra-Song "Wenn die Blätter fallen". Aber auch wegen der Besetzung der Band.
"Vor allem Sängerin Clarissa hat mich mit ihrer Stimme gekriegt. Sie ist eine Urgewalt", gesteht Aust Senior. Clarissa Karnikowski ist den Dresdnern vom Trio "The Pearletts" bekannt.
Über 20 Songs werden "Sascha Aust & Friends" beim Stadtfest auf dem Schlossplatz rocken. Vorher übt jeder allein, nur eine Durchlaufprobe ist angesetzt - schließlich beherrschen alle ihr Handwerk!
Titelfoto: Eric Münch