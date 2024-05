Das letzte Mai-Wochenende steht vor der Tür: Mit diesen 7 Tipps kann es kommen!

In Dresden und ganz Sachsen gibt es an diesem Wochenende wieder eine Menge zu erleben.

Von Dana Peter

Dresden - Das letzte Mai-Wochenende in 2024 steht vor der Tür. Allerdings ist nicht ganz klar, ob und wann ein Gewitter zuschlägt. Dafür gibt es auch einige sichere Sachen: diese sieben Veranstaltungen in Dresden und Umland.

Stadtfest

Heidenau - Drei Bühnen mit rund 200 Künstlern, ein Festumzug mit 500 Mitwirkenden, Rummelspaß, Konzert und ein Feuerwerk: Heidenau lässt es am Wochenende zum 100-jährigen Stadtrecht-Jubiläum richtig krachen. DSDS-Gewinner Prince Damien (33) hat am Sonnabend (17.30 Uhr) seinen großen Auftritt. Country-Lady Linda Feller (57) wird am Sonntag (15.30 Uhr) ihr Publikum begeistern. Der Festumzug startet am Sonntag (14 Uhr) am S-Bahnhof Heidenau Süd und zieht über das Rathaus zum Markt. Programm für das eintrittsfreie Fest unter stadtfest-heidenau.de.



Country-Lady Linda Feller (57) ist bei dem Fest mit am Start. © IMAGO/Stephan Wallocha

Clubkultur

Dresden - Wie geht's den Clubs in Sachsen? Das Klubnetz Dresden und die Live Initiative Sachsen laden am Sonnabend ab 10 Uhr zum ersten Fachtag "Clubkultur" in die einstige Kantine des VEB Kombinat Robotron ein. Thema sind die gegenwärtigen Probleme und Herausforderungen sächsischer Clubkultur-Schaffender. Anmeldung erwünscht, aber nicht erforderlich. Infos und Zeitplan unter live-in-sachsen.de.



Feuerwehrtag

Görlitz - Am Samstag findet ab 14 Uhr auf dem Gelände der "Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt" (Cottbuser Straße 14) der Tag der Feuerwehr statt. Neben einer Vorführung zum Thema Fettexplosion wird die Jugendfeuerwehr eine Einsatzübung durchführen. Auch die Technik der Ortswehr steht zum Anfassen bereit. Neben Hüpfburg und Kinderschminken wird es Kaffee und Kuchen sowie Deftiges vom Grill und Fassbier geben. Eintritt frei.

Besonders Kinder dürften bei dieser Veranstaltung auf ihre Kosten kommen. (Symbolbild) © 123RF/tomsickova

Kulturnacht

Meißen - Zur Langen Nacht der Kunst, Kultur und Architektur lädt die Stadt Meißen am Sonnabend ab 18 Uhr. An 23 Orten in der Altstadt gibt es viel Besonderes zu entdecken und zu erleben. Mit vielfältigen Programmen dabei sind Ateliers, Kinos, Theater, das Stadtmuseum, der Dom und viele andere Häuser. Eintritt: 10/7 Euro, Kinder bis 18 Jahre frei. Details und Infos unter stadt-meissen.de.



Auch der Dom zu Meißen ist bei der langen Nacht dabei. © 123RF/strelkov73

Meilerfest

Tharandt - An historischer Stätte im Breiten Grund raucht ein Meiler. Rund um die Uhr überwacht schwelt darin Buchenholz, aus dem Holzkohle entstehen soll. Zum Meilerfest am Sonnabend um 14 Uhr werden fünf angehende Forstwirte unter Anleitung des Köhlers den fast vier Meter hohen Holzkegel "erwecken" - sprich: anzünden! Am Sonntag singt ab 14 Uhr der Bergsteigerchor "Kurt Schlosser". Eintritt frei, Infos unter meiler-tharandt.de.



Der Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" wird auch vor Ort sein. (Archivbild) © Steffen Füssel

Azubi-Tag

Pirna - Zum Azubi-Speed-Dating in Pirna lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden mit regionalen Partnern. Am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Pirna (Seminarstraße 9) sind alle willkommen, die für dieses Jahr noch einen Ausbildungsplatz suchen. Unternehmen aus verschiedenen Branchen werden potenziellen Azubis die Chance geben, sie in 15 Minuten von sich und ihren Qualitäten zu überzeugen. Infos unter eveeno.com/349858463.



Azubis sind am Samstag in Pirna an der richtigen Adresse. (Symbolbild) © 123RF/nightunter

Puppenspielfest

Hohnstein - Das 36. Hohnsteiner Puppenspielfest öffnet am Wochenende, jeweils von 11 bis 20 Uhr, seine Tore. Mehr als 23 Künstler auf sechs Bühnen zeigen ihre fantasievollen Inszenierungen. Die Spielorte verteilen sich vom Max Jacob Theater über den Rathaus-Vorplatz bis auf die Burg Hohnstein. Eintritt: Tageskarte 12/8 Euro, Familien bis zu 4 Kinder zahlen 30 Euro. Abendveranstaltungen kosten 10 Euro. Buchung und Infos unter saechsische-schweiz.de.