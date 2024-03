Das Rausgehen lohnt sich! 18 Sonntags-Tipps für Dresden und Umgebung

18 Ausflugs-Tipps: Auch am Sonntag gibt es in Dresden und der Umgebung wieder viel zu erleben.

Von Annett Daube

Dresden - Bevor das Wochenende schon wieder vorbei ist und wir wegen des bevorstehenden Osterfestes in eine kurze Arbeitswoche starten, gibt es auch am Sonntag in Dresden und der Umgebung wieder viel zu erleben. Wir wünschen Euch viel Spaß!

Plattenbörse

Dresden - Die Plattenbörse im Alten Schlachthof (Gothaer Straße 11) ist ein Muss für alle Vinyl- und CD-Liebhaber. Händler aus ganz Deutschland und der Region bieten am Sonntag von 11 bis 17 Uhr rund 150.000 LPs und CDs aller Musikrichtungen an. Dabei auch echte Raritäten und Neuware. Eintritt: 4 Euro.



Der Alte Schalchthof wird am Sonntag zum Treffpunkt für Musikliebhaber. © 123rf.com/usamedeniz

Saisoneröffnung Parkeisenbahn

Dresden - Am Sonntag geht die Parkeisenbahn wieder an den Start! Auf der sechs Kilometer langen Strecke durch den Großen Garten können die barocke und englische Landschaftsgartengestaltung betrachtet werden. Das frische Grün im Park und die kleinen Züge, gezogen von Dampf- wie Elektroloks, sorgen für viel Vergnügen bei den Fahrgästen. Von 13 bis 18 Uhr verkehrt die Parkeisenbahn am Sonntag, die erste Fahrt wird feierlich am Bahnhof Palaisteich eröffnet. Rundfahrten kosten 7/4,50/Familien 14 Euro.



Die Dresdner Parkeisenbahn eröffnet am Sonntag die Saison. © picture alliance / ZB

Ostern bei den Sorben

Bautzen - Im Sorbischen Museum Bautzen auf der Ortenburg wird die Sonderausstellung "Ostern bei den Sorben" gezeigt. Es werden die Bräuche und Traditionen wie das Osterreiten oder das Verzieren der Ostereier vorgestellt. Dem typischen Pferdeschmuck - den Kaurismuscheln - widmet sich die Künstlerin Karoline Schneider. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5/2,50 Euro. Wer gern das Bossieren und die Wachsreservetechnik unter professioneller Anleitung erlernen möchte, dem sind die Workshops zum Verzieren von sorbischen Ostereiern ans Herz gelegt. Sie finden am Sonntag von 13 bis 15 und 15 bis 17 Uhr statt. Teilnahme: 7,50/5/Familien 16 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 03591 2708700.

So schön sehen Sorbische Ostereier aus. © IMAGO/Andreas Franke

Ritterturnier

Nossen - Wie aufregend! Das erste Turnierwochenende "Lanzenstechen hoch zu Ross" wird im Klosterpark Altzella ausgetragen. Beim Mittelalterspektakel am Wochenende (jeweils von 11 bis 19 Uhr) wird auch jongliert, musiziert, Meistergaukler und Sprücheklopfer zeigen ihre Kunst. Für Gaumenfreuden wird auf dem Mittelaltermarkt auch gesorgt. Eintritt: 13/6, Gäste in historischer Gewandung 10 Euro.

Der Klosterpark Altzella. © Steffen Füssel

Künstlermesse Dresden

Dresden - Im Deutschen Hygiene Museum (Lingnerplatz 1) findet am Wochenende die 9. Künstlermesse Dresden statt. Unter dem Motto "Meet the artist" werden persönliche Begegnungen mit Kunstschaffenden garantiert. Eine eigens kuratierte Sonderausstellung schließt sich an die Sonderausstellung "VEB im Museum" im DHMD an. Sie heißt "Transitionen" und fragt nach Auswirkungen im künstlerischen Werk durch gesellschaftliche Umbrüche. Die Messe ist Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: 10/6/Familien 25 Euro.

Am Wochenende präsentieren Kunstschaffende ihre Werke. (Archivbild) © Künstlerbund Dresden

Antikmarkt

Leipzig - Der Original Agra-Antikmarkt öffnet am Wochenende wieder seine Tore. Es ist Europas größter mobiler Kultmarkt, der die Herzen von Antiquitäten-, Nostalgie-Fans, Sammlern und Kunstfreunden höher schlagen lässt. Geöffnet ist von 8 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wer auf Antikes steht, wird in Leipzig mit Sicherheit fündig. © 123rf.com/efesenko84

Osterzauber

Pirna - Osterzauber in Pirna! Das heißt, die Altstadt wird sich schmücken und in ein buntes Fest verwandeln. Die Besucher können Straßenmusik, Markttreiben, Kulinarik, die kleinsten Gäste Ponyreiten, Kinderschminken und Bastelspaß erleben. Am Sonntag haben die Geschäfte offen. Der Eintritt ist frei.

Die schöne Altstadt von Pirna ist immer eine Reise wert. © Steffen Füssel

Monets Garten

Dresden - Die immersive Ausstellung "Monets Garten" lässt die Besucher eintreten in die Welt des französischen Malers Claude Monet. Mithilfe von Installationen, Projektionen, Düften und Musik verwandelt sich die Illusion in Realität. Das Ausstellungserlebnis wird in den Ostra-Studios (Zur Messe 9a) täglich von 10 bis 21 Uhr geboten. Tickets ab 24 Euro unter monets-garten.de.

Freunde- und Familienfest

Moritzburg - Das Karl-May-Dorf (Dresdner Straße 115) feiert am Wochenende ein Familienfest für Groß und Klein. Ab 11 Uhr werden zahlreiche spielerische Aktivitäten wie Dosenwerfen, Basteln, Ponyreiten oder Knüppelteig-Backen angeboten. Kino für Kinder und ein kleiner Indoor-Flohmarkt sowie ein musikalisches Programm gehören zu den Highlights. Der Eintritt ist frei. Spenden sind für den gemeinnützigen Verein willkommen.

Mode-Verkauf für den guten Zweck

Meißen - Die Damen vom Lions-Club-Meissen-Domstadt haben schöne Second-Hand-Kleidung für Damen und Kinder gesammelt, welche am Wochenende verkauft werden. Die guten Stücke gehen am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zum kleinen Preis im Eventraum der SEEG Meißen (An der Frauenkirche 4, neben dem Tuchmachertor) über den Ladentisch. Der Erlös kommt unter anderem der Sozialinitiative Kuschnik zugute, welche jungen Müttern und ihren Babys bei einem guten Start hilft.

Lust auf neue Kleidung aus zweiter Hand? Dann auf nach Meißen! © 123rf.com/prometeus

Hofewiese-Start

Dresden - Das Landgut Hofewiese startet am Wochenende in die Biergartensaison. Bevor am Osterwochenende so richtig viele Besucher erwartet werden, können damit Ablauf und Technik getestet werden. Damit ist der Biergarten ab sofort jedes Wochenende und an allen Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Hofewiese startet in die Biergartensaison. © Holm Helis

Geschichten aus dem Märchenschloss

Torgau - Schloss Hartenfels war immer wieder Hotspot im Laufe der Geschichte: Luther weihte den wohl ersten protestantischen Kirchenbau ein, Napoleon wollte Hartenfels als Teil der Sächsisch-Napoleonischen Festung, die Alliierten reichten sich am Ende des 2. Weltkrieges hier die Hand und der DEFA-Klassiker "Dornröschen" bannte den Großen Wendelstein auf die Filmleinwand. Die Sonderausstellung "Fairytales" erzählt all diese Geschichten aus dem Märchenschloss. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5/4 Euro. Kinder bis 17 Jahre frei.

Dresdner Ostern

Dresden - Die Messe "Dresdner Ostern" lockt mit viel Frühlingsgefühl in die Messe Dresden. Am Sonntag von 10 bis 18 Uhr können Besucher die Orchideenwelt bewundern, Programme rund ums Thema Garten, Gesundheit, Wellness und Kunsthandwerk erleben. Diverse Marktstände und Schlemmereien werden außerdem angeboten. Eintritt: 12/10/5/Familien 30 Euro.

Bei der Messe "Dresdner Ostern" gibt es am Stand von Marta Sovkova aus Tschechien Ostereier in Kratztechniken, welche mit Zwiebelmuster bemalt sind. © Petra Hornig

Hoflößnitzer Osterfreuden

Radebeul - Auf dem Weingut Hoflößnitz wird mit den "Hoflößnitzer Osterfreuden" am Sonntag von 10 bis 18 Uhr eine frühlingshafte Vorfreude aufs Osterfest beschert. Zahlreiche musikalische Darbietungen, buntes Markttreiben, Kinderaktionen wie Basteln, Eierlaufen oder T-Shirt-Druck, sorbische Ostermalerei und kulinarische Angebote zählen zum bunten Programm. Der Eintritt ist frei.

Buchmesse Leipzig

Leipzig - "Who's still reading?" - Das Motto der Leipziger Buchmesse wird sicher schnell beantwortet, denn die Gästezahl wird es verdeutlichen, wer heute noch liest. Die Messe bietet ein umfangreiches Programm von "Leipzig liest" bis Manga-Comic-Con. Unter dem Titel "alles außer flach" stellen sich die Gastländer Niederlande und Flandern vor. Geöffnet hat die Messe von 10 bis 18 Uhr. Tickets ab 24/20/12 Euro unter leipziger-buchmesse.de.

Die Leipziger Buchmesse hat noch bis zum 24. März geöffnet. © RONNY HARTMANN / AFP

Frühlingsfestival

Dresden - Die Jugendkunstschule Dresden feiert am Standort in Gorbitz, dem "Passage" (Leutewitzer Ring 5), ein Frühlingsfestival. Verschiedene Bands sorgen für die passende Festival-Musik. Am Sonntag lädt ab 15 Uhr Gabriel Jageniak mit seinem Akkordeon zu Tango, Walzer und Tarantella ein. Tischtennisplatten und ein Spieltisch laden zu Bewegung und Spaß, Snacks und Getränke zu lockeren Gesprächen ein. Der Eintritt ist frei.

Frühjahrsmarkt

Eibau - Der Faktorenhof unterhalb des Spreequellberges Kottmar lädt am Sonntag zu einem Frühjahrsmarkt ein. Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher des historischen Dreiseithofes bummeln, einkaufen oder einfach andere Gäste treffen. Händler bieten ihr reichhaltiges Sortiment an, kulinarische Spezialitäten gehören dazu. Der Eintritt ist frei.



Wer keine Lust hat, am Sonntag zu kochen, kann sich auf dem Faktorenhof in Eibau kulinarisch verwöhnen lassen. © 123rf.com/lenyvavsha

Flohmarkt in Seidnitz

Dresden - Auf der Galopprennbahn in Seidnitz galoppieren noch keine Rennpferde. Aber ein Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt sorgt am Sonntag von 11 bis 16 Uhr doch für Adrenalin. Rund 150 Händler*innen verkaufen Secondhandware zum kleinen Preis und haben diverse Schnäppchen dabei. Eintritt: 4 Euro.

Mehr als 150 Händler bieten am Sonntag ihre Secondhandware an. © 123rf.com/aksenovko