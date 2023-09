Das Wochenende wird sonnig-warm und hier sind 13 Ausflugs-Tipps dafür!

An diesem Wochenende können wir noch warme und sonnige Tage genießen. Perfekt für Ausflüge ins Grüne oder Blaue! Hier sind die besten TAG24-Tipps für Euch.

Von Aline Rüdiger

Bevor das herbstliche Wetter in der nächsten Woche Einzug hält, können wir an diesem Wochenende noch warme und sonnige Tage genießen. Perfekt für Ausflüge ins Grüne oder Blaue mit Familie und Freunden! Hier sind unsere besten Tipps für Euch.

Waldfest

Dresden - Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch steigt am Samstag ein vielseitiges Familienfest. Ab 14 Uhr gibt es ein spannendes Programm mit Ausstellungen, Hunderassenschau, Waldführungen, Pilzberatern, Pferdereiten, Nistkastenbau und Baumseilklettern. Die Freiwillige Feuerwehr Dresden-Bühlau präsentiert sich vor Ort, ein Greifvogel-Show wird geboten sowie ein abendlicher Lampionumzug für die kleinsten Besucher. Den Tag rundet ein musikalischer Ausklang am Lagerfeuer ab. Eintritt frei.



Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch findet das Familienfest statt. © PR

Modenacht

Meißen - Am Samstag von 16 bis 23 Uhr wird der Marktplatz in Meißen zur Bühne der Mode. Unter freiem Himmel verwandelt sich der Platz in einen überdimensionalen Laufsteg. Ab 18.30 Uhr werden professionelle Models die neuesten Herbst- und Winterkollektionen der Altstadt-Händler mit einer beeindruckenden Modenschau präsentieren. Dazu gibt es Livemusik auf dem Marktplatz und die Geschäfte öffnen ihre Türen zum Shoppen und Stöbern bis 23 Uhr.

Der Marktplatz in Meißen wird zum Laufsteg. © Holm Helis

Funkhausfest

Dresden - Im Funkhausgarten des MDR Sachsen (Eingang über Hans-Oster-Straße) erwartet Euch am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr ein Familienfest. Anlässlich des 100-jährigen Radiojubiläums wird das Festgelände zur offenen Redaktion mit Live-Sendungen, Interviews mit Experten, Einblicke hinter die Kulissen, Podcasts, Autogrammstunden und das "Krümel"-Theater. Infos unter www.mdr-sachsenradio.de



Auch beim MDR findet am Samstag ein Familienfest statt. © Jan Woitas/dpa

Karrieretag

Bautzen – Am Samstag lädt der "Tag des offenen Unternehmens" in den Städten Bernsdorf und Königsbrück sowie den Gemeinden Schwepnitz und Laußnitz im Landkreis Bautzen ein. Man hat die Gelegenheit lokale Unternehmen kennenzulernen und ab 10 Uhr öffnen sich die Türen zu Hightech-, Fertigungs-, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe, Pflegedienste und einer Glashütte. Man erfährt mehr über Ausbildungs- und Fachkräftestellen in der Region und kann bei interessanten Werksführungen teilnehmen.



Wie sieht eigentlich die Arbeit von Pflegediensten aus? Das erfahrt Ihr beim "Tag der offenen Unternehmen". © Monika Skolimowska/dpa

Schmalspurbahn-Festival

Radebeul - Beim Schmalspurbahn-Festival entlang der Lößnitzgrundbahn fahren am Wochenende Sonderzüge aus drei verschiedenen Epochen der Schmalspurbahn-Geschichte. Am Bahnhof Moritzburg erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm, darunter eine Ausstellung über die Königlich-Sächsischen Staatseisenbahnen, einer Feldbahn zum Mitfahren, eine Oldtimer-Präsentation sowie Bastel- und Spielmöglichkeiten. Am Sonntag öffnet außerdem die Minibahn am Haltepunkt Weißes Roß für Fahrten und am Bahnhof Radeburg können Modellbahn-Anlagen bewundert werden.



Ein von einer Dampflok BR 99 1734-5 gezogener historischer Zug der Weißeritztalbahn fährt über die Bornmanngrund-Brücke an der Talsperre Malter. An diesem Wochenende findet wieder das Schmalspurbahn-Festival statt. © Robert Michael/dpa

Straßentheater

Leipzig - Während der 16. Leipziger Straßentheatertage kann man am kompletten Wochenende internationale Künstler hautnah erleben. Zu den Highlights gehören Straßenkünstler, Magier, Maskenkünstler, Artisten und Clowns. Diese Künstler haben bereits weltweit beeindruckt und sind von 15 bis 18 Uhr in der Leipziger Innenstadt zu sehen. Eintritt frei.



Was die Magier in Leipzig wohl am Wochenende alles aus dem Hut zaubern werden? © 123rf.com/serezniy

Highland Games

Trebsen - Am Wochenende findet im Schloss Trebsen die 22. Internationalen Highland Games statt. Zu erleben sind beeindruckende Pipe-Band-Wettbewerbe, schottische Disziplinen wie Baumstammwerfen, Steinstoßen und Whiskyfassrollen, erstklassige Scottish und Irish Folkmusic sowie Irish Steppdance. Ein Clan-Village bietet Einblicke in die schottische Kultur. Ticket: ab 15/7 Euro, Kinder bis 10 Jahre frei.

Die Teilnehmer messen sich wieder in verschiedenen schottischen Disziplinen. © Petra Hornig

Drachenfest

Freital - Auf der Drachenwiese Pesterwitz (Freitaler Straße) steigen am Wochenende jeweils ab 11 Uhr wieder die Drachen. Ein buntes Programm ist vorbereitet mit Falkner-Show, Kinderhüpfburg, Bastelstände, Tanzvorführungen und viele mehr. Der große Heißluftballon-Start findet am Samstag ab 17 Uhr statt. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Eintritt: 1 Euro, Kinder frei.

Schönster "Herbstsport": Drachen steigen lassen. © 123rf.com/sergevo

Tag des Friedhofs

Dresden - Zum "Tag des Friedhofs" werden am Wochenende wieder zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Das komplette Programm unter www.dresden.de/friedhofstag.

Gräber auf dem Eliasfriedhof in Dresden. © Ove Landgraf

Burgspektakel

Leisnig - Die Burg Mildenstein (Burglehn 6) entführt am Wochenende in ein mittelalterliches Burgspektakel. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher ein historisches Erlebnis mit einem Markt, Lagerleben, Ritterkämpfe und Unterhaltung wie historischer Musik, Gaukeley und Feuerzauber. Über 30 Händler- und Handwerkerstände bieten Kunsthandwerk und Aktivitäten für Kinder wie Eselreiten und Basteln.

Burg Mildenstein thront über der Freiburger Mulde. Die Burg wurde im 10. Jahrhundert errichtet und von Kaiser Friedrich Barbarossa als Reichsgut erneuert. © Jan Woitas/dpa

Bergwerk-Herbst

Berggießhübel - Samstag und Sonntag ab 11 Uhr wird im Besucherbergwerg "Marie Luise Stolln" ein buntes Herbstfest gefeiert. Übertage gibt es Live-Musik, Holzbildhauer und Kettensägekünstler, Infos zur Imkerei, Trödelmarkt, Kinderspaß und viele mehr. Untertage besteht die Möglichkeit an verschiedene Erlebnis-Führungen teilzunehmen. Reservierungen vorab unter: www.marie-luise-stolln.de.

Untertage im Marie Louise Stolln Berggießhübel. © Marko Förster

Drum & Bass Festial

Dresden - Am Wochenende ab 12 Uhr verwandeln sich gleich drei Clubs in ein Festival der harten Töne beim "17. Dresdner Drum & Bass Festival". Insgesamt werden 30 Acts auf vier Bühnen in der Groove Station, Downtown und Lofthouse auftreten. Drum & Bass-Fans können sich auf fesselnden Grooves und kraftvolle Musik freuen.



Der Innenhof der Groove Station. © Petra Hornig

Werkschau Skulpturen

Heidenau - Im Barockgarten Großsedlitz, in der unteren Orangerie, hat man die Gelegenheit, die eindrucksvolle Werkschau des Dresdner Bildhauers Lothar Beck zu besuchen. Hier können etwa 15 Skulpturen aus Stein und Bronze bewundert werden und man erhält Einblick in das Schaffen des Künstlers. Beeindruckend sind auch die im Außenbereich ausgestellte Steinskulpturen aus Sandstein und Marmor, mit einer Größe von 1,60 m bis 2,50 m. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5/4 Euro.



Die Skulpturen sind im Barockgarten Großsedlitz zu sehen. © Marko Förster