Delikatessen, Mangas und Dudelsäcke: Am Wochenende ist für alle was dabei!

Dresden - Die Wetteraussichten für Sachsen sind am Wochenende golden. Der Schirm kann also beruhigt zu Hause bleiben, wenn Sie zum vergnüglichen Ausflug starten. Denn es ist wieder jede Menge los im Freistaat.

Bei der DVB gibt es Samstag von 10 bis 16 Uhr auf dem Betriebshof Gruna (Tiergartenstraße 96) eine Speed-Dating-Runde mit den Ausbildern, bieten Azubis Führungen an und an mehr als 20 Stationen kann man die DVB auch praktisch kennenlernen. SachsenEnergie lädt hingegen von 10 bis 14 Uhr ins Ausbildungszentrum auf der Hahnebergstraße 4. Dort kann man sich in verschiedenen Bereichen austesten und es gibt Vorführungen, zum Beispiel im Holzmast erklimmen.

Crimmitschau - Beim Mitteldeutschen Käse- und Spezialitätenmarkt auf Schloss Blankenhain in Crimmitschau (Am Schloss 9) präsentieren sich an diesem Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr viele Hersteller mit einem reichhaltigen Angebot an Käse und anderen Spezialitäten, Bio-Produkten und regionalen Lebensmitteln.

Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Infos: deutsches-landwirtschaftsmuseum.de.