Dem Regen zum Trotz: Ronan Keating lässt sich Auftritt in Junger Garde nicht vermiesen

Dresden - "Liebe" versprechen die Dresdner Musikfestspiele und auch der irische Ex-Boyzone-Sänger Ronan Keating (48) brachte dieses Gefühl auf die Bühne. Allein frühsommerlicher Regen störte das Open-Air-Konzert in der Jungen Garde am Sonntagabend - wovon sich aber weder der Star noch seine Fans die gute Laune verderben ließen.

Mit getragenen Balladen an der akustischen Gitarre startete Ronan Keating (48) in der Jungen Garde in sein Musikfestspiel-Konzert. © Oliver Killig

"Let's try to stop the rain together", beschwor Keating sein Publikum - leider klappte das nur teilweise.

Er startete im dunklen Anzug mit akustischer Gitarre in ein vornehmlich balladeskes Programm: Neben "Words" und "Baby Can I Hold You" sang er die Evergreens "The Way You Make Me Feel" und "Tomorrow Never Comes". Dazu eine Hommage an sein Idol George Michael mit einer zackigen Version von "Faith".

Dann Boyzone-Schmuse-Standards: "No Matter What" und "One More Song". Keating gehört zu den wenigen Boyband-Mitgliedern der 90er-Jahre, die sich als Solokünstler fest etablieren konnten.

Dieses Feeling befütterte er im zweiten, tanzbareren Konzertteil, flugs umgezogen in einen sehr hellblauen Anzug mit sehr engen Hosenbeinen.

Die einstigen Tanz-Moves hat er immer noch drauf, das zeigte Keating aber eher en passant, nie ausgestellt.