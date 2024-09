Denkmaltag in Dresden: Das erwartet die Besucher am Sonntag

Dresden - Am Sonntag öffnen Deutschlands schönste Denkmäler unter dem Motto "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte" ihre Tore.

Denkmäler stehen am Sonntag im Vordergrund. © imago/imagebroker

Auch in Dresden können Besucher kostenlos 64 Denkmäler bestaunen, an elf Führungen und 14 digitalen Präsentationen teilnehmen.



"Das Programm ist erneut eine attraktive Einladung, unsere vielfältige Kulturlandschaft zu erkunden und spannende Geschichten in besonderen Gebäuden und Orten zu entdecken", so Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (47, Linke).

Erstmals kann man dieses Jahr einen Blick in das Ständehaus am Schloßplatz werfen, in dem auch das Oberlandesgericht seinen Sitz hat.

Dort hat die Dresdner Hochschule für Technik und Wirtschaft zahlreiche Denkmäler der Altstadt als 3-D-Modelle zum Leben erweckt, die mit VR-Brillen bestaunt werden können.