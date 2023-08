Der Publikumsliebling beim Dresdner Stadtfest: Blaulicht-Alarm vor dem Landtag!

Zum Stadtfest sind die Retter wieder mit ihren Fahrzeugen auf der Blaulichtmeile vor dem Landtag präsent. © Ove Landgraf

Löschfahrzeuge, der Fachzug Logistik vom THW, Motorräder, ein Wasserwerfer, ein Gefangenentransporter, ein Polizeihubschrauber, ein Rettungsboot und sogar ein Panzer der Bundeswehr rücken am Fest-Wochenende zum Landtag aus: Die Blaulicht-Meile verspricht wieder ein "besonderes Highlight" zu werden, wie Stadtfest-Organisator Frank Schröder (54) sagt.

Die Retter denken sich für ihre Fans stets etwas Neues aus: So lädt die Bundespolizei erstmals zum "Coffee with a cop" (Kaffeetrinken mit einem Polizisten).

Beim Plausch mit einem Beamten gibt es Infos zur Karriere bei der Bundespolizei. Derweil sind kleine Besucher beim Erstellen eines Fahndungsplakates gefordert oder verwandeln sich zum Kommissar bei der Bereitschaftspolizei.

Das DRK bietet erstmals Erste-Hilfe-Training an einer Puppe an. "Bombiges" präsentiert der Kampfmittelbeseitigungsdienst, der in Sachsen durchschnittlich zwei Einsätze täglich hat.