Dinnershows mit köstlichen 4-Gänge-Menüs kommen in den Ostra-Dome

Dresden - Zwei Dinnershows, zwei Menüs und eine Schaltzentrale: Küchenchef Sven Kasimir und Gastro-Leiterin Janine Bormann stecken mitten in den Vorbereitungen für die Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments", die am 21./28. November im und am Ostra-Dome Premiere feiern. Dann versorgen sie mit ihren Teams zeitgleich 1100 Gäste mit einem köstlichen 4-Gänge-Menü!

Janine Bormann (43) und Sven Kasimir (45) sorgen mit ihren Teams für die Verköstigung der Showgäste. © Norbert Neumann

"Hauptdarsteller" im Menü ist traditionell die Ente - das Lieblingsgericht von Veranstalter Mirco Meinel. Acht Tonnen Geflügel hat Kasimir in Frankreich geordert.

"In vier Kombidämpfern werden die Keulen zeitgleich zubereitet. Ein Dämpfer hat die Kapazität von 72 Haushalts-Backöfen", so Kasimir. 20 Köche und Küchenhilfen stehen ihm zur Seite, hantieren mit drei 500-Liter-Kippbratpfannen und XXL-Töpfen, in denen bis zu 60 Liter Suppe köcheln.

Auf sechs Fließbändern werden die Teller angerichtet. Damit das Essen heiß zum Gast kommt, dirigiert Janine Bormann 32 Kellner pro Show. Die schleppen über 13.500 Geschirrteile pro Abend!

Damit alles für die nächste Show wieder sauber ist, wirbeln neun Spülkräfte in zwei Schichten. Vor und hinter den Kulissen koordiniert Janine insgesamt bis zu 140 Mitarbeiter.