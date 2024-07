Dorota verjazzt die "Herkuleskeule": Die Anheizerin aus der McDonald's-Werbung

Dresden - Was Stars können, kann die "Herkuleskeule" schon längst! Bei großen Konzerten heizen oft Vorgruppen das Publikum an.

Pianist Professor Jens Wagner und Sängerin Dorota Tothova stimmen eine Stunde vor dem "Keulen-Programm" die Gäste ein. © Thomas Türpe

Das Dresdner Kabarett gönnt sich beim Sommertheater auf dem Gelände der Handwerkskammer ein Warm-up der besonderen Art - Sängerin Dorota Tothova (gebürtige Slowakin) verzaubert die Besucher mit Jazzstandards, am Flügel begleitet von Professor Jens Wagner.

Bis 3. August gastiert die "Keule" im Innenhof der Handwerkskammer mit dem Programm "Die Erde hat eine Scheibe".

So kritisch es auf der Bühne zugeht - davor schwelgt Dorota ganz in Harmonien. Die junge Künstlerin ist in Prag zu Hause, studiert aber Jazzgesang im dritten Studienjahr in Dresden. "In Prag gibt es diese Ausbildungsrichtung nicht, aber genau für den Jazz schlägt mein Herz", sagt Dorota.

In Tschechien kennt so ziemlich jeder ihr Gesicht und ihre Stimme. "Zum Beispiel aus Werbevideos für McDonald's", verrät Dorota. Und nicht nur dort. Dorota arbeitet mit vielen Bands zusammen, war 2020 bei der tschechischen Castingshow "SuperStar" mit unter den Kandidaten.

Sie moderiert und spielt in ihrer Heimat in TV-Serien mit - Rollen in "Heiliger Max", "Care" oder als Krankenschwester in "Rote Schleifen" beweisen ihr Schauspieltalent.