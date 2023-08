Das Stadtfest naht! Hier könnt Ihr Euch erholen und den Trubel hinter Euch lassen

Dresden - Ab Freitag ist es so weit: In Dresden steigt wieder das Stadtfest! In diesem Jahr findet Ihr dort auch wieder die TAG24-Lounge zum Entspannen.

In diesem Jahr wird die TAG24-Lounge zum Stadtfest etwas größer als noch 2022. © Max Patzig

Es war eine gelungene Premiere im vergangenen Jahr. Unsere TAG24-Lounge zog Tausende Dresdner an, die kühle^ Drinks genossen, der Musik lauschten oder einfach nur kurz den Trubel von Deutschlands größtem Stadtfest an sich vorbeiziehen ließen.

In diesem Jahr rüstet TAG24 deshalb auf: Es wird mehr Sitzplätze und Tische geben. Die Bar wird etwas verlängert. Und alles wird überdacht! Nachdem sich das Wetter in den vergangenen Tagen und Wochen so unbeständig gezeigt hatte, soll in der Lounge lieber nichts ins Wasser fallen.

Auf 300 Quadratmetern steht dem sorgenfreien Stadtfest-Spaß so nichts mehr im Weg!

Für gute Unterhaltung sorgen 20 DJs, die je nach Tageszeit ruhige Musik zum Erholen spielen oder abends zum Tanzen animieren.

Das sollte keiner verpassen!