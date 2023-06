Premiere! Das "Click Clack"-Festival feiert dieses Jahr zum ersten Mal auf der Elbe

Mit an Bord sind die DJs: Robag Wruhme, Gunjah, New Hook und Nicon. Tickets gibt's ab 45 Euro.

Am Sonntag, dem 20. August, schippert das Partyboot von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr in Richtung Pillnitz und zurück. Perfekt also, um das Stadtfest-Wochenende ausklingen zu lassen.

Ihr findet die Lounge und die Partyboote am Anleger 3 der Sächsischen Dampfschifffahrt am Terrassenufer. © Max Patzig

Die Schiffe legen sowohl am Samstag als auch am Sonntag vom Anleger 3 der Sächsischen Dampfschifffahrt ab. Den findet Ihr direkt am Terrassenufer.

Und für alle, denen solch eine Bootsfahrt zu wild ist, gibt es in der TAG24-Lounge ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm mit einem Dutzend DJs, kühlen Getränken sowie entspannten Liegestühlen und bequemen Sitzwürfeln.

Am Freitag von 18 bis 1 Uhr, am Samstag von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 22 Uhr begrüßt TAG24 Euch am Terrassenufer. In der Lounge ist der Eintritt für jedermann frei.