Piraten, Seifenkisten, Streetfood: Mit unseren Tipps wird Euer Samstag zum Hit!

Der Start in die Sommerferien beginnt mit einem heißen Wochenende. TAG24 hat jede Menge tolle Veranstaltungs-Tipps für Euch parat.

Von Annett Daube

Der Start in die Sommerferien beginnt mit einem heißen Wochenende. Vergesst bei Euren Ausflügen nicht die Wasserflasche, das Sonnenspray und den Sommerhut!

Käthe-Kollwitz-Geburtstag

Moritzburg - Käthe Kollwitz wurde am 8. Juli vor 156 Jahren geboren und lebte vom Juli 1944 bis zu ihrem Tod am 22. April 1945 auf Einladung des Prinzen Ernst Heinrich zu Sachsen im Rüdenhof in Moritzburg. Besucher sind in das Kollwitz-Haus eingeladen, um gemeinsam einen "Geburtstagskaffee" zu trinken und einen Vortrag ihres Urenkels Jan Kollwitz zu hören. Der Keramik-Künstler stellt sich ab 15.30 Uhr mit "Japan beginnt an der Ostsee - Die Keramik von Jan Kollwitz" vor. Der Eintritt ist frei.

Museumsnacht

Dresden - In Dresden öffnen Samstagnacht die Museen zur Museumsnacht. Es sind Sonderausstellungen und sonst verschlossene Räume offen, Führungen, Musik und Theater geplant. Und das alles unter dem Motto "Farbe!". Das ganze Programm unter museumsnacht.de. Da können auch die Tickets für 13/9/Familien 28 Euro gebucht werden.

In Dresden öffnen Samstagnacht die Museen zur Museumsnacht. © privat

Elbeschwimmen

Kurort Rathen - Zum 25. Mal lädt die DLRG am Samstag zum Elbeschwimmen ein. Aus diesem Anlass gibt es ab Schöna auch eine Jubiläumsstrecke von 25 Kilometern. Hier ist eine Voranmeldung und ein Unkostenbeitrag von 20 Euro nötig. Die Strecken 3,5 km (11.20 Uhr ab Rathen) und 0,8 km (11.45 ab Wehlen) - jeweils linkselbisch - sind ohne Anmeldung und Gebühr "schwimmbar". Treff ist jeweils 30 Minuten vor dem Start. Kostümierte Schwimmer wie Schaulustige sind willkommen. Alle weiteren Informationen unter pirna.dlrg.de.

Zum 25. Mal lädt die DLRG am Samstag zum Elbeschwimmen ein. © IMAGO/ingimage

Töpfern in "Oskarshausen"

Freital - Im Freizeitpark Oskarshausen ist eine Menge los. Gerade in der Ferienzeit können Kinder und ihre Familien hier was erleben. Am Samstag wird ein Töpferkurs angeboten. Ab 10 Uhr und 15 Uhr kann an der Scheibe getöpfert, ab 12.30 können Becher oder Schalen modelliert werden. Preis pro Keramikstück (zusätzlich zum Eintritt): 6 Euro. Anmeldung unter Telefon 0351/79992770.

Im Freizeitpark Oskarshausen wird es kunterbunt. © PR

Nein zum Geld

Dresden - Eine rabenschwarze Komödie über die Macht des Geldes in unserer Zeit bringt die Theatergruppe "H.O. Theater" auf die Bühne. Am Samstagabend ab 20 Uhr wird "Nein zum Geld!" im Theaterhaus Rudi (Fechnerstraße 2a) gespielt. Tickets für 12/6 Euro unter theaterhaus-rudi.de.

Mutzschener Seifenkistenrennen

Grimma - Am Samstag wird der Radweg zwischen Mutzschen und Wagelwitz zur Rennstrecke. Denn ab 13 Uhr startet ein Seifenkistenrennen. Ein freies Training ist schon ab 9 Uhr möglich, ab 12 Uhr werden die Fahrzeuge von Fachpersonal abgenommen und registriert. Der Mulde-Elbe-Radweg ist in diesem Bereich von 9 bis 20 Uhr gesperrt, umgeleitet wird über Roda.

In Grimma startet am Samstag ein Seifenkistenrennen. © Petra Hornig

Piratenfest

Dresden - Ein Piraten-Fest wird im Stauseebad Cossebaude zum Ferienstart am Samstag gefeiert. Ab 15 Uhr werden im beliebten Freibad mit Musik und Spielen, lustigen Wasser-Mitmachangeboten und mehr die Besucher unterhalten. Eintritt: 5/3/2,50 Euro.

Im Stauseebad Cossebaude treiben Piraten ihr Unwesen. (Symbolbild) © 123rf/altanaka

Via Thea

Görlitz - Das "Via Thea"-Straßentheaterfestival verbindet Görlitz und Zgorzelec und lässt die Städte 25 Jahre "Europastadt" feiern. Auf allen Straßen und Plätzen links und rechts der Neiße treten am Sonnabend von 17 bis 23.30 Uhr Musiker*innen, Artistinnen und Artisten, Darsteller*innen, Aktionskünstler*innen und Tänzer*innen auf. Der Kauf des Programmheftes unterstützt den kostenfreien Besuch des Festes. Siehe viathea.de.

Schlagernacht

Dresden - Die Schlagernacht in der Kakadu-Bar im Parkhotel (Bautzner Landstraße 7) verführt zum Tanzen. Am Samstagabend ab 20 Uhr werden Hits von Roland Kaiser, Helene Fischer oder Andrea Berg gefeiert. DJ Peter Jentzsch wird sicher auch Musik-Wünsche erfüllen. Tickets für 6 Euro im Vorverkauf, für 9 Euro an der Abendkasse.

Märchenfilm-Festival

Annaberg-Buchholz - Das Internationale Märchenfilm-Festival "fabulix" hat Annaberg-Buchholz in eine Märchenfilm-Kulisse verwandelt. In der ganzen Stadt können verschiedene Attraktionen, Filmvorführungen, ein historisches Markttreiben und Mitmachangebote besucht werden. Ob Theateraufführungen, Filmvorführungen, Workshops oder Lesungen - hier findet jeder Märchenfan ein Highlight für sich. Das ganze Programm unter annaberg-buchholz.de. Eintritt: 12/8 Euro.

Das Märchenfilm-Festival "fabulix" findet mit großer Leinwand auf dem Markt in Annaberg-Buchholz statt. © Hendrik Schmidt/dpa

Mittelalter im Wasserschloss

Colditz - Das Wasserschloss Podelwitz ist am Wochenende Austragungsort von Ritterkämpfen und Raufereien. Ein Mittelalter-Markt belagert das malerische Anwesen am Ufer der Mulde und hält neben ritterlichen Shows Kinderaktionen, Musik und einen mittelalterlichen Handwerks-Markt bereit. Geöffnet am Samstag von 11 bis 22, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Eintritt: 9/5/verkleidete Gäste 7 Euro.

Rummelspaß

Dresden - Die Vogelwiese auf dem Festplatz an der Pieschener Allee sorgt für Rummelspaß. Am Wochenende können ab jeweils 14 Uhr die Fahrgeschäfte besucht werden. Ob nun Breakdancer, Autoscooter oder Riesenrad - die Schausteller freuen sich auf gutgelaunte Gäste.

Streetfood On Tour

Kamenz - In der Lessingstadt machen am Wochenende die Streetfood-Trucks Station. Kulinarische Genüsse aus aller Welt werden hier frisch zubereitet. Am Samstag von 11 bis 22, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr kann auf der Forststraße geschlemmt werden. Eintritt: 3 Euro.

In Kamenz gibt es am Wochenende jede Menge leckeres Streetfood. (Symbolbild) © 123RF/aninalonte

Burghof-Fest

Stolpen - Das Stolpener Volk belagert die Burg! Beim historischen Burghof-Fest wird am Wochenende von jeweils 10 bis 18 Uhr an den Dreißigjährigen Krieg erinnert. Im Jahr 1632 zogen sich die Stolpener auf die Burg zurück, um diese gegen die kaiserlich-kroatischen Truppen zu verteidigen. Heute werden die rauen Sitten von damals augenzwinkernd zelebriert. Das Publikum wird die Darbietungen genießen. Eintritt: 10/6 Euro.

Weinfest

Leipzig - Noch bis zum Sonntag (um 20 Uhr) können die Leipziger und ihre Gäste auf dem Marktplatz das Weinfest besuchen. Ab 12 Uhr werden Weine und Sekte aus ganz unterschiedlichen Anbaugebieten präsentiert und verkauft. Am Nachmittag und Abend unterhalten Musiker die Weinfest-Besucher mit Live-Musik. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Leipziger Weinfest werden Weine und Sekte aus aller Welt verkostet. © 123RF/misterbeautiful

Kunsthandwerker & Holzbildhauer

Hohnstein - Der Hohnsteiner Kunsthandwerkermarkt findet zum ersten Mal in der Burgstadt statt. Von jeweils 11 bis 18 Uhr zeigen am Wochenende regionale Künstler und Kunsthandwerker ihre Produkte im Burggarten. Ein Programm mit Livemusik, Mitmachaktionen und Kinderspielen rundet den Markt ab. Eintritt: 3 Euro. Außerdem werden beim Holzbildhauersymposium, welches parallel in Hohnstein stattfindet, sechs neue lebensgroße Holzfiguren entstehen. Den Künstlern darf über die Schultern geschaut werden.

Internationales Folklorefestival

Bautzen - Zum 14. Internationalen Folklorefestival haben sich die Tanz- und Folkloregruppen der Lausitzer Sorben Ensembles aus aller Welt eingeladen. Am Sonnabend sind die Bauernhöfe in Crostwitz festlich geschmückt, die Gruppen führen Tanz, Gesang und Musik auf. Am Sonntag wird das Fest mit Festumzug durch Croswitz und einem bunten Programm am Nachmittag zu Ende gehen. Tickets für Samstag 25/15, für Sonntag 10/5 Euro. Weitere Informationen unter domowina.de.

Die Festtagstrachten der Sorben und viele weitere Traditionen spielen beim Folklorefestival eine große Rolle. © Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/ZB

Firebirds-Festival

Trebsen - Auf Schloss Trebsen ist am Wochenende alles "Rock'n'Roll". Das Firebirds Festival bietet nicht nur eine Menge Live-Musik, sondern Tanzkurse, Burlesque-Workshops, Fashion-Sows, Platten-Börse, Hairstyle-Kurse und mehr. Tickets nur noch an der Tageskasse für 55 (Samstag) oder 25 Euro (Sonntag). Alle Infos unter firebirds-festival.de.

Heimatfest Waldheim

Waldheim - Waldheim feiert zum 825. Jubiläum ein Heimatfest und hat eine bunte Festwoche hinter sich. Dieses Wochenende mündet das Fest in Höhepunkten wie Konzerten von Marquess oder Glasperlenspiel (am Samstagabend bei der MDR-Jump-Party), historischer Spielmannskunst, Feuershow und einem Festumzug am Sonntag (ab 13 Uhr).

Klitscherfest

Altenberg - Geising feiert am Wochenende das Klitscherfest und fragt "Wer bäckt den besten Klitscher?" Gemeint sind die leckeren Kartoffelpuffer, die im Back-Wettbewerb am Sonntag ab 11 Uhr gezaubert werden. Das ganze Fest wird von Live-Musik und schönen Begegnungen getragen. Eintritt: 8 Euro pro Tag. Kinder bis 14 Jahre frei.

Geising feiert am Wochenende das Klitscherfest. (Symbolbild) © privat