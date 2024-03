Shaolin-Mönche kommen für spektakuläre Kampfkunst-Show nach Dresden

Seit mehreren Jahren schon liegen Qigong und auch Kung-Fu im Trend. Was damit alles möglich ist, zeigen die Mönche des Shaolin-Kung-Fu Anfang Mai in Dresden.

Von Max Patzig

Dresden - Seit mehreren Jahren schon liegen Qigong und auch Kung-Fu im Trend. Selbst als Trainingseinheiten am Nachmittag wird dies mittlerweile der breiten Bevölkerung angeboten. Was mit dieser chinesischen Kampfkunst alles möglich ist, zeigen die Mönche des Shaolin-Kung-Fu Anfang Mai in Dresden.

"Die Mönche des Shaolin-Kung-Fu" kommen nach Dresden. © PR/Semmel Concerts/Fechter Management Seit nunmehr 30 Jahren sind die Shaolin-Mönche auf aller Welt unterwegs und zeigen ihr Können auf großen Bühnen. Dabei wollen sie nicht nur ihre beeindruckenden körperlichen Fähigkeiten zur Schau stellen, sondern auch ihre Hingabe zur Erhaltung der traditionellen chinesischen Kultur verdeutlichen. Anlässlich des runden Jubiläums in diesem Jahr gehen 19 Meister und ihr Großmeister, ein 75 Jahre alter Mönch, auf Tour durch Europa. Die chinesischen Kampfkünstler zerschmettern Steinplatten, Holzbretter und auch Eisenstangen auf ihren Körpern und Köpfen. Sie legen sich auf Speere, Schwerter und Nagelbretter, richten Speerspitzen scheinbar gefahrlos gegen ihre Kehlen und werfen sogar winzige Nähnadeln durch Glasplatten. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Ärger um den CSD: Jetzt spricht die Landesdirektion Was unglaublich klingt, praktizieren die 20 Experten mit augenscheinlicher Leichtigkeit. Möglich macht das die Beherrschung ihrer Körperenergie - dem sogenannten Qi -, die die Mönche durch gezielte Atemtechniken und ein spezielles Training auf das höchste Niveau getrieben haben. Die zweistündige Show im Dresdner Kulturpalast am 4. Mai erzählt die Geschichte des Shaolin-Tempels, präsentiert fesselnde Aufnahmen, die am heiligen Berg Song Shan und im originalen Tempel entstanden sind. Auch das Training der Mönche wird vorgestellt und ein Einblick in den Zen-Buddhismus gewährt. Das Programm kommt in seiner Ankündigung gar mit Warnhinweis: Es handle sich nicht um eine Zirkusvorstellung. "Die Mönche sind keine Schauspieler, die Übungen keine Tricks. Die Show ist der respektvolle Versuch, eine eineinhalbtausendjährige Tradition von geheimnisvollem Wissen den Menschen außerhalb Chinas zu vermitteln."

Im Kulturpalast zeigen 19 Meister und ihr Großmeister, was mit Qigong und Kung-Fu alles möglich ist. © PR/Semmel Concerts/Fechter Management

