Dresden - Von Fernweh und Reiselust erzählt aktuell die sommerliche Ausstellung "Ferne, so nah" im Kupferstich-Kabinett. Hintergrund nicht nur, aber vor allem, für den "Schwof No 8": Die Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) laden am 8. September für ihre Museums-Party zu Tanz und zum Unterwegssein direkt vor der Haustür ins Residenzschloss ein.

Einmal um die ganze Welt: Dieser kleine Himmelsglobus von Newton & Co. (um 1800) gehört zur Ausstellung "Ferne, so nah". © SKD/Oliver Killig

Eine handelsüblich-schnöde Party ist der Schwof der Museis Saxonicis Usui - wie der Verein der SKD-Freunde offiziell heißt - noch nie gewesen. Im Wechsel zwischen dem Lichthof des Albertinums und dem Hof des Residenzschlosses ist die alljährliche Museums-Tanznacht immer auch inhaltlich an jeweilige Ausstellungen gekoppelt.

In diesem Jahr ist man beflügelt von den Reisen Anderer. So öffnet sich in diesem Jahr unter anderem die Türckische Kammer, in der gigantische Zelte, geschnitzte Pferde und Prunkreitzeuge von der Reiselust August dem Starken zeugen.

Wichtiger noch die Ausstellung "Ferne, so nah. Künstler, Künstlerinnen und ihre Reisen" im Kupferstich-Kabinett, in der rund 120 Werke aus knapp vier Jahrhunderten gezeigt werden, von der Renaissance bis zur Gegenwart. Alle eint eines: Dargestellt wird, wie Künstler zu neuen Ufern aufbrachen und dabei von Orten und Menschen inspiriert wurden.

Über diese Reiseerfahrungen werden Stephanie Buck, Direktorin des Kupferstich-Kabinetts, und sogenannte Live-Speaker von 21 bis 22.30 Uhr informieren. Wie finden sich Reisen in Skizzenbüchern wieder, wie weitet sich der Blickwinkel, was bleibt von einer Reise? Darum geht es dann.