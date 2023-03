Dresden und Umgebung: Sechs Tipps für Euren Sonntag!

Dresden - Der NTT Data Citylauf am Sonntag durch Dresden bietet vom Kinderlauf bis zum Elitelauf jede Menge Strecken an, die nach eigener Fitness und Kondition gelaufen werden können. Start wird an der Wilsdruffer Straße sein. Anmeldung kann bis eine halbe Stunde vor Start erfolgen. Mehr dazu, zu den Gebühren und Streckenverläufen unter citylauf-dresden.de .

Grimma - ParkourNatur - ein ganzheitliches Training in der Natur, orientiert an Prinzipien von Méthode Naturelle, startet am Sonntag für die ganze Familie mit einem neuen Kurs. Hier können Eltern mit Kindern im Alter von 3-6 Jahren gemeinsam trainieren. Start ist ab 9.30 Uhr an der Hängebrücke Westufer im Stadtwald Grimma. Teilnahme: 35 Euro. Kursanmeldung und weitere Informationen unter grimma.methodenaturelle.de.