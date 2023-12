Das Warten hat ein Ende: Vier Tipps für Euren Heiligabend!

Dresden - Es ist so weit, am heutigen Sonntag wird der Weihnachtsmann an unzähligen Türen klopfen! Wir haben für Euch einige Tipps für ein paar festliche Unternehmungen in und um Dresden zusammengesammelt.

Dresden - Zur "Gospel-Night" sind am Heiligabend ab 23 Uhr Gäste in der Christuskirche in Dresden-Strehlen willkommen. Das Konzert unter dem Motto "We are Family" soll nach 25 Jahren Gospel-Night-Veranstaltungen mit Dankbarkeit belegen, dass alle, die dabei mitmachen, eine große Gospelnight-Familie sind. Das spürt das Publikum bei den Darbietungen.

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.