Drei Tage Stadtfest in Dresden: 500.000 Menschen feiern trotz Gewitter beim "Canaletto"

Dresden - Es gilt als eines der größten Stadtfeste überhaupt: Drei Tage lang feierte Dresden sein berühmtes "Canaletto"-Fest. Etwa 500.000 Menschen zog es in die City, Hotels in der Innenstadt und näheren Umgebung waren ausgebucht. Veranstalter und Schausteller zeigten sich zufrieden - auch wenn das Highlight am Ende doch noch ins Wasser fiel.