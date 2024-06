Es wirft seinen Schatten voraus: Dresdner Stadtfest will für jeden Besucher was bieten

Dresden - Der Vorbote des Stadtfestes wiegt 350 Tonnen und ist 55 Meter hoch: Ab Freitag öffnet Dresdens größtes Riesenrad am Postplatz wieder seine Gondeln. Die größte Feier der Stadt (Eintritt frei) steigt vom 16. bis 18. August. Erwartet werden 500.000 Besucher.

"Wir freuen uns, den Altmarkt wieder einbinden zu können", so Schröder.

Eine kulinarische Weltreise gibt's am Terrassenufer auf dem Street-Food-Markt. Dort bieten 40 Händler (etwa Mexiko, Japan, Kanada) Leckereien an. Auf der Hauptstraße veranstalten 70 Händler einem Kunst- und Antikmarkt.

So gibt es etwa kostenfreie Canaletto-Führungen zum Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich (1774-1840), eine Dynamo-Dresden-Aktionsfläche vorm Kempinski mit Torwandschießen und Autogrammstunde mit Stars der neuen Saison.

Mit zehn Bühnen, 15 Orten, 300 Ständen und über 1000 mitwirkenden Künstlern (werden noch bekannt gegeben) will Stadtfest-Macher Frank Schröder (55) die Vielfalt der Stadt präsentieren.

Buntes Festprogramm auf beiden Elbseiten: Auch im August können Dresdner und Touristen wieder über die Augustusbrücke flanieren. © ZB

Die Ostsächsische Sparkasse fährt mit einem Truck vor, in dem Computerspiele (etwa "Rocket League") gezockt werden können. Auf einem Jobmarkt präsentieren sich Innungen des Handwerks.

Sportvereine wie die Monarchs, HC-Elbflorenz und Titans laden auf dem Altmarkt zu Mitmach-Aktionen ein.

OB Dirk Hilbert (52, FDP) eröffnet das Stadtfest am Freitag (16. August), 19 Uhr, auf dem Theaterplatz. Das Ende ist am Sonntag mit dem Feuerwerk um 22 Uhr nahe Königsufer. Bis dahin bleibt auch das Riesenrad "Wheel of Vision" mit 42 klimatisierten und voll verglasten Gondeln.

Eine Fahrt kostet 9/6 Euro. Auch eine einstündige Fahrt mit Frühstück oder Abendessen ist buchbar (ab 52 Euro pro Person) - wir vergeben eine solche Genussreise mit bestem Ausblick für zwei Personen: Schickt uns am Freitag eine E-Mail mit Namen und Telefonnummer an gewinnspiel@tag24.de, Betreff: Riesenrad.