Ein märchenhaftes Wochenende: Zschachwitzer Märchentage 2025

Dresden - Am 14. und 15. November wird das Putjatinhaus in Kleinzschachwitz (Meußlitzer Str. 83) zur Bühne für Fantasie und Erzählkunst. Die Zschachwitzer Märchentage laden Groß und Klein zu zwei Tagen voller Geschichten, Musik und Mitmachfreude ein.

Malerisch schönes Gebäude: das Putjatinhaus. © Petra Hornig

Der Freitagabend (ab 18 Uhr) startet mit einer Entspannungsstunde und der Lesung "Keltische Winternächte" von Autorin und Musikerin Loireag na Mara, gefolgt von Josefine Gottwalds Fantasy-Lesung aus ihrer Reihe "Eiselfen".

Am Samstag geht es bunt weiter: Kinder-Yoga-Märchen, Buchbinde-Workshops, Pen-&-Paper-Abenteuer, das Hörspiel "Des Kaisers neue Kleider" im Dunkelrestaurant sowie Lesungen, Mitmachtheater, Märchencafé und eine Märchenschnipseljagd laden zum Entdecken ein.