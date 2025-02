Eis-Disco, Puzzle-Spaß und Oldtimer: 5 Tipps für Euren Samstag in und um Dresden

Die Winterferien in Sachsen sind gestartet! Habt Ihr am Samstag schon was vor? Spannende Ausflugstipps für Dresden und Umgebung findet Ihr hier bei uns.

Von Dana Peter

Dresden - Die Winterferien in Sachsen sind gestartet! Habt Ihr am heutigen Samstag schon was vor? Spannende Ausflugstipps für Dresden und Umgebung findet Ihr hier bei uns.

Eis-Disco XXL

Dresden - In der Joynext Arena (Magdeburger Str. 10) steigt am Sonnabend, von 19.30 Uhr bis Mitternacht, die Eisdisco XXL! Das heißt Party auf drei Floors: Neben der Trainingseishalle und der Eisschnelllaufbahn öffnet auch die Eisarena exklusiv zum Eislaufen. Die einzige Möglichkeit, auch in der Wettkampfarena mal übers Eis zu flitzen. Damit erwartet die Gäste eine mehr als 7200 Quadratmeter eiskalte Partyzone. Eintritt: 6 Euro, Infos unter: dresden.de/eislaufen

Am Samstag findet in der Joynext Arena eine Eisdisco statt. (Symbolbild) © 123rf/kinomasterskaya

Spiel- und Puzzletag

Pirna - Das aktiv Sporthotel Pirna (Rottwerndorfer St. 56B) lädt am Sonnabend von 14 bis 20 Uhr zum Spiel- und Puzzletag. Dabei geht's nicht um Computergames. Der Verlag Schmidt Spiele stellt rund 100 Gemeinschafts-, Würfel-, Brett-, Familien- und Strategiespiele bereit, die ausgiebig getestet werden können. Spieleprofis erklären die Regeln. Schwerpunkt ist das Kinderspiel des Jahres 2009 "Das magische Labyrinth", und es fällt der Startschuss für die "Puzzle Championship". Infos unter: saechsische-schweiz.de/urlaub/familie/hier-spielt-sich-was-ab.

Puzzle-Spaß im aktiv Sporthotel Pirna! (Symbolbild) © 123RF/seventyfour74

Hochzeitsmesse

Grimma - "First Date" heißt die Hochzeitsmesse, die am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr im Kloster Nimbschen (Nimbschener Landstr. 1) stattfindet. Mehr als 25 Aussteller präsentieren alles, was Brautpaare für ihre Traumhochzeit benötigen. Von Floristik über Brautmode und Fotografen, Goldschmiedemeister bis hin zu kulinarischen Highlights – die Messe bietet eine Fülle an Inspirationen. Einmalig ist die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des Klosters zu werfen. Alle Veranstaltungsräume für Feierlichkeiten sowie einige Hotelzimmer werden vorgestellt. Eintritt frei. Info unter: kloster-nimbschen.de/veranstaltungen.

Die Hochzeitsmesse "First Date" findet am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr in Grimma statt. (Symbolbild) © Thomas Türpe

Oldtimer-Teile-Markt

Riesa - Der Riesaer Winter-Teile-Markt für Kraftfahrzeug-Veteranen am Sonnabend (9 bis 16 Uhr) ist der Klassiker unter den Oldtimer-Veranstaltungen in Ostdeutschland. Mittlerweile im 22. Erfolgsjahr zählt er zu den Highlights der Szene. Rund 15.000 Quadratmeter Hallen- und Außenfläche hat die WT Energiesysteme Arena (Am Sportzentrum 5) zu bieten. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter: oldtimer-teilemaerkte.de.

Der Riesaer Winter-Teile-Markt ist der Klassiker unter den Oldtimer-Veranstaltungen. (Symbolbild) © 123RF/pureshot

Erlebnis Modellbahn

Am Wochenende findet die "19. Erlebnis Modellbahn"-Veranstaltung statt. (Symbolbild) © Daniel Förster