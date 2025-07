Gut 2000 Tapfere stürzen sich beim "Elbeschwimmen" ins Nass

Dresden - Im Kostüm, nur in der Badehose oder im Ganzkörper-Neopren - rund 2000 Unerschrockene stürzten sich am Sonntagvormittag beim "Elbeschwimmen" nahe dem Blauen Wunder in die Fluten. Noch viel mehr Zuschauer säumten an Start und Ziel das Ufer.