Krabbel-Tische und Selbstmal-Emojis: Diplomausstellung an Dresdner Kunsthochschule

Dresden - Malerei, Skulptur, Installation: Man meint, eigentlich schon alles mal gesehen zu haben. Pustekuchen! In der Diplomausstellung zum Abschluss des Rundgangs 2025 der Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK) zeigen in diesem Jahr 41 junge Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlussarbeiten, und nie ist das gleichförmiger Einheitsbrei.

Alles in Kürze

Auch die Diplomanden zeigen Herausragendes. Beispiel: Im Seitenflügel-Ost des Ostragon, dem zentralen Ausstellungsort der HfBK, scheint ein hölzerner Tisch auf loslaufenwollenden Krabbenbeinen zu stehen; die Fläche gefüllt mit Artefakten voll allerlei Materialien. Das Objekt von Mira Friedrich mit dem sperrigen Titel "The Arthropod Eukaryote" führt eine Tradition des Vorjahres fort, des Umgangs mit handwerklichem Material.

HfBK-Rektor Oliver Kossack zeigt sich "rundum zufrieden" mit den Arbeiten. Ihm ist an größtmöglicher Öffnung für interessierte Beobachter gelegen und hofft auf viel Neugier. Das sei bereits bei den vorangegangenen Jahresausstellungen der aktuell noch studierenden Akademisten gelungen: "Der Zuspruch in diesem Jahr war herausragend."

Wie in jedem Jahr gibt es ein Füllhorn der Entdeckungen zwischen Tradition, Handwerk, Materialliebe und fantasievollen Installationen.

Die Diplomandin Lydia Henkel (28) in ihrer durchsichtigen Haus-im-Haus-Skulptur mit dem wunderbaren Titel "Und so sprach die Maus zum Reh, schaukel mich, sei mein Freund". © Eric Münch

Lydia Henkel wiederum hat ein rosa Häuschen mit einem begehbaren, durchsichtigen Haus aus Plastik ummantelt, es heißt: "Und so sprach die Maus zum Reh, schaukel mich und sei mein Freund."

Henkel versucht, die Welt über Fundamente zu begreifen. Über ihre persönlich fundierte Arbeit sagt sie: "Wo beginnen Schutzräume, wo lassen sich normative Vorstellungen aufbrechen?" Gleichsam verrätselt hat Josef Panda skurrile Skulpturen (etwa eine Art Termitenhügel mit rosa Lappen und Kakteen obendrauf) auf Brötchenkisten und Rollwägen installiert. "Viele Absolventen zeigen große Verspieltheit bei ernsten Themen, die an frühere Erinnerungen gekoppelt sind", kommentiert Professor Wilhelm Mundt.

Gleiches gilt für den jungen Künstler Alexander Wolframm, der persönliche Erfahrungen in Installationen aufbereitet hat, die visuell kaum darstellbar sind.

Für die Arbeit "Love Letters" etwa hat er zwei Scheinwerfer postiert, die über den Innenhof der Akademie miteinander kommunizieren. Er sagt: "Sie schicken sich Liebesbriefe, die in Morse-Code übersetzt sind." Nebenan hat er die Klang-Installation "53:35 Achterbahn" eingerichtet, in der er seine auf einem Rummelplatz gemessene Herzfrequenz in eine Musik-Software übertragen hat.