Elbeschwimmen, Harley Days, Kirnitzschtalfest und noch mehr Tipps zum Sonntag!

Fünf Veranstaltungen warten am Sonntag in und um Dresden auf interessierte Besucher.

Von Dana Peter

Dresden - Nach einem bewölkten Samstag, der am Abend in Regen überging, erwartet Dresden am Sonntag ein nicht allzu warmer Sonne-Wolken-Mix. Dafür locken diese fünf Veranstaltungen in und um die Stadt.

Elbeschwimmen

Dresden - Im Fährgarten Johannstadt in Dresden wird am Sonntag von 10 bis 18 Uhr das Johannstädter Elbe-Fest gefeiert. Auf die Elbwiesen rund um den Biergarten lockt ein großes Angebot für Kinder und Familien. Start des traditionellen Elbeschwimmens ist 10 Uhr. Etwa 200 Meter stromabwärts vom Blauen Wunder am linken Elbufer in Höhe Regerstraße. Ankunft am Fährgarten nach rund 3,5 Kilometern zwischen 10.30 und 11 Uhr. Kostümierung erwünscht. Kleine Taschen mit Handtuch, Schuhe, Kleidung usw. werden zum Ziel am Fährgarten transportiert. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Eintritt frei. Infos unter: elbeschwimmen-dresden.de.



Am Sonntag lockt das Elbeschwimmen bei milden Temperaturen. © Thomas Türpe

Trödelmarkt

Pirna - Regional – einzigartig – nachhaltig: Unter diesem Motto lädt der VfL Pirna-Copitz erstmals zur großen "Sonntagströdelei" ins Willy-Tröger-Stadion ein. Am Sonntag können alle Interessierten von 11 bis 17 Uhr stöbern, kaufen und verkaufen. Neben handgefertigter sowie gebrauchter Kleidung und nachhaltigen Alltagsgegenständen werden auch Kunst-, Musik- und Literaturgegenstände sowie Lebensmittel aus der Region angeboten. Die Veranstaltung organisieren Spieler und Trainer der ersten Fußball-Männermannschaft der Lila-Weißen mit. Für Getränke und Kulinarik ist gesorgt. Kostenfreier Parkplatz an der Birkwitzer Straße. Eintritt frei. Infos unter: vfl-pirna-copitz.de.



Trödel-Freunde werden am Sonntag in Pirna fündig. © 123Rf/epokrovsky

Turmführung

Rochsburg - Am Sonntag um jeweils 14 und 15 Uhr wird der Rochsburg bei einer Turmführung aufs Dach geschaut. Nach dem Erklimmen des Turmes werden die Gäste mit einem einzigartigen Blick in das romantische Muldental und in die Höfe der Burg belohnt. Außerdem gibt es viel zu entdecken im sonst nicht öffentlich zugänglichen Bergfried. Die Besucher erfahren interessante Informationen zum Innenleben und zur Geschichte des Turmes. Höhepunkt ist die Besichtigung der Einzeiger-Uhr mit ihrem eisernen Räderwerk von 1640. Eintritt: 5/3 Euro. Festes Schuhwerk empfohlen. Infos und Tickets unter: schloss-rochsburg.de.

Die Rochsburg lockt am Sonntag mit der Turmführung. © imago/Sylvio Dittrich

Harley Days

Dresden - Seit Sonnabend und am Sonntag (10 bis 16 Uhr) knattern wieder Tausende Harley-Davidson-Fahrer durch Dresden. Denn zum 5. Mal steigen im Ostragehege die "Harley Days Dresden", die sich den Fans der US-amerikanischen Kult-Motorrad-Marke widmen. Das Festivalgelände verwandelt sich in ein wahres Biker-Paradies, frönt dem American Lifestyle, feiert Rock’n‘Roll und das Leben. Es gibt täglich "Show Your Bike"-Präsentationen und Livebands zu erleben. Am Sonntag startet mittags die Abschlussparade-Ausfahrt (Aufstellung ab 11.30 Uhr), Eintritt frei. Infos unter: harley-days-dresden.de.

Ob bei dem Treffen auch so schöne Bikerinnen sind, wird sich zeigen. © 123RF/czamfir

Kirnitzschtalfest