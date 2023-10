Elf Tipps für den sommerlichen Oktober-Sonntag: Das erwartet Euch heute

In Dresden und ganz Sachsen gibt es am Sonntag ein buntes Programm bei sommerlichem Wetter - im Oktober.

Von Annett Daube

Dresden - Wie schon so oft in diesem Jahr nimmt der Sommer auch in Dresden noch einmal Fahrt auf. Was am Sonntag mit bis zu 24 Grad Celsius beginnt, soll sich am Dienstag auf bis zu 28 Grad steigern. Da kommen diese Veranstaltungen am 1. Oktober ja gerade recht!

Familienfest

Dresden - Das Familienfest zum Tag der Deutschen Einheit am Goldenen Reiter wird schon seit Samstag (am Wochenende von 11 bis 21, am Feiertag von 11 bis 19 Uhr) gefeiert. Die Programmgestalter versprechen Tanz und Musik, Kinderunterhaltung sowie eine Händlermeile für jeden Geschmack. Der Eintritt ist frei.



Am Goldenen Reiter wird am Wochenende mal wieder gefeiert. © Petra Hornig

Markttage

Leipzig - Auf dem Marktplatz finden bis zum Feiertag die Leipziger Markttage statt. Zahlreiche Händler sorgen für ein buntes Angebot an Waren. Am Montag treten die Beat Stixx auf. Der Feiertag widmet sich dem Erzgebirge und gibt schon mal einen Ausblick auf die Vorweihnachtszeit. Sogar eine kleine Bergparade wird präsentiert. Der Eintritt ist frei.



Feldbahnen

Lohmen - Im Feldbahnmuseum Herrenleite kann am Wochenende die Herbstausstellung besucht werden. Von jeweils 10 bis 18 Uhr sind Feldbahnen und Grubenloks, aber auch die Dresdner Trümmerbahn zu sehen. Vorträge und Führungen und die traditionelle Fahrzeugparade (jeweils um 15 Uhr) werden angeboten. Eintritt: 5 Euro (Kinder bis 16 Jahre frei).



Auch die Dresdner Trümmerbahn ist mit am Start. © PR

Kostümausstellung

Dresden - "Zeitsprünge XV" - Kostümausstellung 2023 - im Palais im Großen Garten zeigen die Studierenden im Studiengang Theaterdesign/Fachrichtung Kostümgestaltung der Hochschule für Bildende Künste Dresden fachpraktische Arbeiten aus den letzten vier Jahren. Sie haben Kostümplastiken, welche das Thema "Lebensmittel" aufgreifen, geschaffen. Die Ausstellung ist am Wochenende und am Feiertag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei - um Spenden wird gebeten.



Amira Bornschier, Kostümgestalterin an der HfBK in Dresden, freut sich auf die Ausstellung. © Steffen Füssel

Floh- und Kreativmarkt

Dresden - Auf der Dresdner Galopprennbahn können Schnäppchen gejagt werden. Am Sonntag zum Thema "Hosenscheißer & Ladyfashion" (von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 4 Euro). Am Feiertag auf dem "handgemacht Kreativmarkt" (von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 5/3 Euro).

Dinosaurier in Leipzig

Leipzig - Im Leipziger Paunsdorf Center sind die Dinos los! Seit Samstag zeigt die Ausstellung "Jurassic Freizeit Park" die faszinierende Welt der Dinosaurier. Rund 70 Dino-Exponate, manche von ihnen sechs Meter hoch und zwanzig Meter lang, bewegen sich und werden mit Geräuschen animiert, versetzen die Besucher in ein "Land vor unserer Zeit". Das Familienabenteuer kann am Wochenende von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Eintritt: 12/10 Euro. Info-Telefon 0176/23327401.



Herbstmarkt

Dresden - Noch bis zum Feiertag sorgt der Herbstmarkt auf dem Neumarkt für einen schwungvollen Herbstauftakt bei den Besuchern. Von jeweils 10 bis 19 Uhr bieten die Händler und Gastronomen hier ihre Produkte an. Bis zum Sonntag findet außerdem der Ungarische Spezialitätenmarkt statt. Der Feiertag wird mit Swing- und Dixieland-Musik von 11 bis 13 Uhr, mit Rock- und Popklassikern ab 14 Uhr begleitet. Der Eintritt ist frei.



Neben kulinarischen Genüssen erwarten die Besucher ein Riesenrad und ein Karussell. © Norbert Neumann

Schlossfest

Freital - Unter dem Motto "Zauber, Zirkus, Zeitmaschine" wird auf Schloss Burgk ab Sonntag bis zum Feiertag am 3. Oktober (jeweils von 10 bis 19 Uhr) ein Schlossfest gefeiert. Attraktionen und Sensationen - vom Mittelalter bis zur Gegenwart - hier gibt es Spaß und Zirkuskunst pur. Eintritt: Erwachsene 10/Ermäßigte und historisch Gewandete 5 Euro.



Musikalische Weinprobe

Meißen - In der WeinErlebnisWelt der Winzergenossenschaft Meißen (Bennoweg 9) startet am Sonntag um 17 Uhr eine "Musikalische Weinverkostung". Sie will mit ausgeklügelten Kompositionen und individuellen Interpretationen den Genuss verdoppeln. Das Duo "celloKONTRAbass" wird den Ohrenschmaus zu Sektempfang und Weinprobe bereiten. Tickets für 35 Euro bitte unter Telefon 03521/780970 buchen.

Bei 24 Grad und Sonnenschein darf am Sonntag noch einmal Sommer-Feeling aufkommen. © imago/Westend61

Herbst im Miniaturpark

Wehlen - Zum Ferienauftakt warten am Sonntag im Miniaturpark "Kleine Sächsische Schweiz" im Dorf Wehlen zahlreiche Mitmach-Angebote auf die Besucher. Stein metzen, Kürbisse schnitzen, basteln mit Naturmaterialien, Seife gießen oder Apfelsaft pressen - wer mag, kann so einiges ausprobieren. Von 10 bis 18 Uhr rollt auch die Parkeisenbahn und wird fürs leibliche Wohl gesorgt. Eintritt: 12/8/Familien 30 Euro.



Klein, aber fein geht es im Miniaturpark zu. © dpa-Zentralbild

Kidical Mass

Dresden - Die bunte Fahrraddemo "Kidical Mass" ist eine weltweite Bewegung für mehr kinderfreundliche Straßen und wird am Sonntag in Dresden praktiziert. Um 15 Uhr starten radfahr-begeisterte Kinder mit ihren Eltern vor dem Kulturpalast. Sie erobern die Straßen der Stadt und lernen, wie es ist so ganz ohne "Elterntaxis". Der Fuß- und Radentscheid Dresden fordert einfache und sichere Mobilität für alle und damit geschützte Radwege für alle - dafür diese Rad-Tour. Infos unter kinderaufsrad.org und fuss-und-radentscheid-dresden.de.



Am Sonntag findet in Dresden wieder die Fahrraddemo "Kidical Mass" statt. © Norbert Neumann