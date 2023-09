Elf Tipps zum Wochenende: Mächtig was los in Dresden

In Dresden und ganz Sachsen gibt es an diesem Wochenende jede Menge Veranstaltungen. Elf werden hier vorgestellt.

Von Annett Daube

Dresden - Die Herbstferien starten mit sonnigem Spätsommer-Wochenendwetter. Für die freien Tage bis zum Feiertag haben wir für Euch die schönsten Ausflugstipps ausgesucht!

Volksfest

Dresden - An der Pieschener Allee sorgen bis Ende Oktober Flipper, Jumper, Booster Maxx und Spinning Mouse für Adrenalinschübe. Das Herbstvolksfest mit Riesenrad und Autoscooter hat am Sonnabend von 14 bis 23, am Sonntag und am Feiertag von 14 bis 22 Uhr geöffnet.



Kinder werden sich besonders freuen: Der Rummel geht in Dresden wieder los. © Thomas Türpe

Sammlermesse

Dresden - In der Alten Mensa des Studentenwerkes der TU Dresden (Dülferstraße 1) schlagen am Samstag von 9 bis 14 Uhr Sammlerherzen hoch. Die Dresdner Sammlermesse für Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten lockt mit Raritäten und Expertenrat zum Stöbern und Fachsimpeln. Eintritt: 3/2,50 Euro.



Sammler können sich auf diesen Samstag freuen. © 123RF/tuk69tuk

Interkulturelles Straßenfest

Dresden - Im Rahmen der Interkulturellen Tage in Dresden gibt es am Samstag von 12 bis 17 Uhr ein Interkulturelles Straßenfest auf dem Jorge-Gomondai-Platz an der Hauptstraße. Das Bühnenprogramm wird von zahlreichen Vereinen und Initiativen gestaltet. So wird ein Deutsch-Syrischer Kinderchor singen, das Trio Al-Andalus musizieren und das Balance Center Dresden auftreten. Der Eintritt ist frei.



Dohnaer Drachenfest

Heidenau & Dohna - Auf der Kleinsedlitzer Höhe - zwischen Heidenau und Dohna - wird am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr ein Drachenfest gefeiert. Der Kulturverein Dohna eröffnet damit ganz offiziell die diesjährige Drachensteig-Saison. Eifrige Drachenbastler, Fans des luftigen Vergnügens und Drachenfreunde sind eingeladen, mitzumachen oder zuzuschauen. Die schönsten selbst gebastelten Drachen werden prämiert. Der Eintritt ist frei.



Bleibt zu hoffen, dass genug Wind weht. © 123RF/oguzdkn

Festival der Klänge

Lunzenau - Ein Festival der Klänge ist das "Campana-Festival", welches auf Schloss Rochsburg stattfindet. Mit einem Abendkonzert in der Schlosskapelle St. Anna wollen die Musiker das Publikum auf eine musikalische Zauberreise entführen. Zahlreiche Instrumentenbauer stellen sich am Samstag von 14 bis 18, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr vor. Zum Programm gehören auch Vorträge, Workshops und Klangreisen. Das ganze Programm unter campana-festival.de. Eintritt: Samstag: 8/6; Sonntag: 10/8 Euro. Für das Konzert gibt es Tickets im Vorverkauf unter schloss-rochsburg.de für 15 Euro.



Herbstfest

Bautzen - Die ganze Innenstadt ist ein einziger Herbstmarkt. Zum Herbstfest am Sonnabend sind Bewohner wie Besucher von 10 bis 18 Uhr zum entspannten Einkaufsbummel eingeladen. Auf dem Hauptmarkt warten Händler, ein Streichelzoo, eine Strohhüpfburg - kurz - ein buntes Programm mit Musik und Kunst auf Gäste. Der Fleischmarkt am Petri Dom ist Standort eines Trödelmarktes. Der Eintritt ist frei.



Kids bekommen die Möglichkeit Tiere zu streicheln. © 123RF/halfpoint

Kürbishausen

Freital - Oskarshausen heißt Kürbishausen! Der Freizeitpark auf der Burgker Straße 39 zeigt bis Ende Oktober (von 9 bis 19 Uhr) rund 15.000 Kürbisse - als XXL Kürbisfiguren, als Fotomotive aus der Welt der Tiere und in Kreativ- und Schauwerkstätten. Das herbstliche "Fruchtgemüse" kann ausgiebig entdeckt werden. Der Eintritt ist frei.

Kürbishausen liegt direkt in Oskarshausen ;-) © Petra Hornig

Street-Food-Festival

Dresden - Alle, die gern schlemmen und neue Gaumenfreuden ausprobieren, sind auf der Prager Straße richtig. Da steigt am Wochenende (bis zum Feiertag, jeweils von 11 bis 22, am Dienstag bis 20 Uhr) das StreetFood-Festival. Neben leckeren Speisen aus aller Welt werden tolle Aktionen für Kinder, coole Drinks und Live-Musik geboten. Der Eintritt ist frei.

Leckeres Essen finden die Dresdner auf der Prager Straße. © 123rf/seenad

Weinbergfest in der Hoflößnitz

Radebeul - Beim "Churfürstlichen Weinbergfest" am Wochenende (von 12 bis 20 Uhr) in der Hoflößnitz begrüßt der Baron Löwendal (alias Geschäftsführer Jörg Hahn) die Gäste persönlich. Zu den kulinarischen Köstlichkeiten mit Wein und Federweißer wird ein abwechslungsreiches Kulturprogramm geboten. Straßenkunst, Puppentheater und viel Musik gehören dazu, der Eintritt ist frei.



Am Wochenende darf es auch gern ein Wein sein. © 123rf/ivankoivanko

Hofewiesn in der Heide

Langebrück - "O'zapft is!" heißt es bei den "Hofewiesn" auf dem Landgut Hofewiese in der Dresdner Heide. Bis zum Feiertag am Dienstag wird im Biergarten (am Samstag von 10 bis 22, am Sonntag und am Feiertag von 10 bis 19 und am Montag von 11 bis 19 Uhr) mit Freibier, Blasmusik und viel Stimmung gefeiert. Am Sonntag gibt es zudem eine Pilzausstellung mit Pilzberatung, am Feiertag Ponyreiten ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei - Tracht und Dirndl sind gern gesehen.

Die Gäste fehlen noch, doch auf dem Landgut Hofewiese soll es am Wochenende ganz anders aussehen. © Norbert Neumann

Blaulichtparty

Dresden - Im Alten Pumpenhaus (Devrientstraße 18b) feiern Feuerwehrleute, Polizisten, Krankenschwestern, Ärzte und Sanitäter - und gerne auch Freunde von Rettern und Helfern - eine Blaulichtparty. Ab 22.30 Uhr legt DJ Stinson auf, Jan Grepling wird live am Saxophon erwartet. Tickets sind limitiert und im Vorverkauf für elf Euro unter blaulicht-union.de erhältlich.