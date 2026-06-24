Endlich wieder Kabarett im Gewächshaus!
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Dresden - Die Herkuleskeule geht ins Gewächshaus!
Nach dem Erfolg im letzten Sommer gastiert das politische Kabarett auch in diesem Jahr wieder im klimatisierten (!) Glashaus vom Gartenbau-Unternehmen Rülcker auf der Reicker Straße.
Vom 29. Juli bis 30. August steht die Kabarett-Komödie "9qm - 800 kalt" auf dem Programm.
Beate Laaß, Johanna Mucha und Jens Eulenberger schlüpfen dabei (fast) gleichzeitig in die Rolle von drei WG-Bewohnern und 15 potenziellen Mitbewohnern.
Insgesamt 27 Vorstellungen (je rund 280 Plätze) finden zwischen Palmen und Petunien statt. Tickets (ab 26 Euro). Infos unter: herkuleskeule.de
Titelfoto: Eric Münch