Endlich wieder Kabarett im Gewächshaus!

Dresden - Die Herkuleskeule geht ins Gewächshaus !

Gastieren im Gewächshaus (v.l.): Johanna Mucha (32), Jens Eulenberger (53) und Beate Laaß (63). © Eric Münch

Nach dem Erfolg im letzten Sommer gastiert das politische Kabarett auch in diesem Jahr wieder im klimatisierten (!) Glashaus vom Gartenbau-Unternehmen Rülcker auf der Reicker Straße.

Vom 29. Juli bis 30. August steht die Kabarett-Komödie "9qm - 800 kalt" auf dem Programm.

Beate Laaß, Johanna Mucha und Jens Eulenberger schlüpfen dabei (fast) gleichzeitig in die Rolle von drei WG-Bewohnern und 15 potenziellen Mitbewohnern.