Diese Band verwandelt das Lingnerschloss in "jüdischen Salon"

Dresden - Trotz aller Diskussionen : Noch finden im Lingnerschloss lange geplante Veranstaltungen statt. Am Mittwoch verwandelt sich das Schloss (18.30 - 22.30 Uhr) in den "Jüdischen Salon der Gegenwart".

Die Dresdner Band "Youkalí" belebt den Salongedanken neu. © PR

Die Dresdner Band "Youkalí" ist Gastgeber eines Programms mit Tanz, Kurzfilmen vom Clubkino, Lesung mit Alexander Estis (Stadtschreiber 2025) und DJ-Set.

Youkalí sieht sich in der Tradition der fast vergessenen jüdischen Salonnière Anna Joachimsthal-Schwabe (†1937), die ab 1922 in ihrer Wohnung auf der Bergstraße literarische Salons veranstaltete.

Victor Klemperer (†1960) erwähnte in seinen berühmten Tagebüchern eine Lesung mit Klaus Mann (†1949), dem ältesten Sohn von Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann (†1955).