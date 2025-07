Entdecken, Erleben, Genießen: Das ist am Samstag in Dresden los!

Das Wochenend-Wetter bleibt durchwachsen bei Temperaturen um 22 Grad Celsius. Örtlich sind immer wieder Schauer möglich, also packt besser einen Schirm ein! TAG24 hat ein paar launige Ausflugstipps für Dresden und Umgebung herausgesucht.

Dresden - Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstr. 1) findet am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr ein Handmade-Markt statt. Besucher erleben einen entspannten Samstag im Wald mit vielen Händlern zum Stöbern und Shoppen. Kids können sich auf dem Spielplatz austoben. Die Gastronomie im Biergarten hält frische Speisen und Getränke bereit. Eintritt frei. Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de/sommer/termine

Rathen - Auf der Felsenbühne Rathen wird am Sonnabend ab 15 Uhr "Rotkäppchen" aufgeführt (ab vier Jahre). Ein Märchen über die Liebe zur Natur und den Zusammenhalt, der auch Kleine Großes bewirken lässt. Spieldauer: eine Stunde und 50 Minuten inklusive Pause. Empfohlen wird der Parkplatz Oberrathen: Elbweg 13-15, 01824 Kurort Rathen. Tickets (ab 13 Euro) & Infos unter: landesbuehnen-sachsen.de/spielzeit/rotkaeppchen

Dresden - Der Elbeflohmarkt (Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt auf dem Parkplatz hinterm Haus der Presse (Devrientstr. 9) öffnen am Sonnabend jeweils von 9 bis 15 Uhr für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern, verborgene Fundstücke zu entdecken und mit den Händlern um den Preis zu feilschen. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Dresden - Der "Weinsommer" lädt am Sonnabend (14-24 Uhr) und Sonntag (12-20 Uhr) auf die Hauptstraße in Dresden ein - zum Probieren, Entdecken und Genießen. In fröhlicher Runde haben Besucher Gelegenheit, ihren Lieblingswein zu finden und die Menschen dahinter, die leidenschaftlichen Erzeuger, persönlich kennenzulernen. Eintritt frei. Infos: https://www.weinsommer.de/weinsommer/dresden