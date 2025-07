Jazz, Pop und Überraschungen: Die "Karierte Katze" eröffnete ihr Festival-Programm

Dresden - Zum Auftakt am Wochenende hatte er es ordentlich krachen lassen. Holger John legte ein fulminantes Eröffnungswochenende des Kulturfestivals "Karierte Katze" hin - trotz Regenwetters. Er holte Conchita Wurst und die Band MiA in den Park des Japanischen Palais. Doch wie geht es bis 24. August weiter?

"Am Freitag kommt eine Überraschungsband", grinst John und schiebt nach: "Künstler sind schlimmer als einen Sack Flöhe hüten."

Ab Mittwoch öffnet der Katzengarten (16 Uhr) zum Chillen. Dienstagabend stehen drei DJs am Pult, mittwochs erobern die Singer-Songwriter Paula Peterssen und Max Reuschel das Publikum.

Holger John genießt das frische, dynamische Festival. © Karierte Katze

Sein Festival ist permanent in Bewegung, verbindet Szene mit Tanzmusik, Alt mit Jung, erweitert Horizonte und ist in jedem Fall unkonventionell.

Feststehende Acts kann man online unter kariertekatze.de nachlesen: Am Samstag lädt DJ "Cup of Jazz" ein, am Sonntag musizieren Posaunist Micha Winkler und seine "Jazzlust".

John mixt internationale Szene-Künstler mit Lokalmatadoren und Kultbands wie "Die Nierentische" (17. August) oder "Bahnhof Motte" (26. Juli).

Beim Yoga (9 Euro) werden mittwochs bis freitags (8-9 Uhr) und am Sa./So. (9-10 Uhr) die eigenen Matten ausgerollt.

Gymnastik-Tanz (9 Euro) mit DJs und Livebands steht immer freitags (16 Uhr), samstags (14 Uhr) und sonntags (11 Uhr) auf dem Plan.