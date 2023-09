Exklusive Küchenparty in Kirschau: Treffen sich drei Sterne-Köche...

Sachsens Michelin-Sterne-Köche Marcus Blonkowski (37, v.l.), Marcus Langer (38) und Robert Hauptvogel (41) engagieren sich für den guten Zweck. © PR

Am Samstagabend treffen sich Marcus Blonkowski (37) aus dem Dresdner "Genuss-Atelier", Marcus Langer (38) vom "Atelier Sanssouci" in Radebeul (Villa Sorgenfrei) am Herd von Robert Hauptvogel (41), der im "Juwel" des Luxus-Hotels "Bei Schumanns" (5 Sterne Superior) in Kirschau das kulinarische Sagen hat.



Im einzigen Sterne-Restaurant in Sachsen auf dem Land lädt das Trio zu einer exklusiven Küchenparty für alle Sinne.

Genuss-Größen der Region wie die Bäckerei Kubschütz, die Krabat Milchwelt und Winzer Martin Schwarz unterstützen das Benefiz-Event "Sterneleuchten - das Genussfestival".

Gäste zahlen 220 Euro. Ein Teil wird an die Morgenstern-Lutz-Frischmann-Stiftung gespendet.