15.05.2026 06:35 Neuer Pilgerrundweg zwischen Kreischa und Bannewitz: Einweihung an Himmelfahrt

Nicht nur Feierlustige ziehen zu Christi Himmelfahrt mit Bollerwagen und Bier durch die Natur - auch Gläubige und Wanderer sind rund um Dresden unterwegs.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Nicht nur Feierlustige ziehen zu Christi Himmelfahrt mit Bollerwagen und Bier durch die Natur - auch Gläubige und Wanderer sind rund um Dresden unterwegs.

Die Babisnauer Pappel gilt als beliebtes Ausflugsziel im Süden von Dresden. © Daniel Förster Einer der zentralen Orte ist dabei die Babisnauer Pappel. Dort beginnt um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst mit Posaunenchor, Gebeten und Gesang.

Der mehr als 200 Jahre alte Baum steht seit 1936 unter Schutz - nun ist er Teil des neuen Pilgerwegs. © IMAGO/Rene Traut

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