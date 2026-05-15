Neuer Pilgerrundweg zwischen Kreischa und Bannewitz: Einweihung an Himmelfahrt
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Dresden - Nicht nur Feierlustige ziehen zu Christi Himmelfahrt mit Bollerwagen und Bier durch die Natur - auch Gläubige und Wanderer sind rund um Dresden unterwegs.
Einer der zentralen Orte ist dabei die Babisnauer Pappel. Dort beginnt um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst mit Posaunenchor, Gebeten und Gesang.
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Bei der Veranstaltung werden dabei mehrere Kirchgemeinden der Region erwartet. Im Anschluss an den Gottesdienst wird offiziell ein neuer Pilgerrundweg zwischen Kreischa und Bannewitz eingeweiht.
Titelfoto: Daniel Förster