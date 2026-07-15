Dresdner Schachgipfel bringt Könige zu Fall: Gespielt wird auch unter freiem Himmel

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In Dresden findet vom 16. bis 16. Juli der Schachgipfel statt. Dabei wird am Internationalen Congress Center auch einiges zum Mitmachen geboten.

Dresden - In Dresden werden ab Donnerstag Könige zu Fall kommen - auf dem Schachbrett.

Im Vorjahr wurde in Dresden bereits die Vorrunde der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft ausgetragen. Diesmal findet das Finale im Congress Center statt. Auch Titelkämpfe der Profis finden hier statt. (Archivbild)
Im Vorjahr wurde in Dresden bereits die Vorrunde der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft ausgetragen. Diesmal findet das Finale im Congress Center statt. Auch Titelkämpfe der Profis finden hier statt. (Archivbild)  © Eric Münch

13 Turniere mit Hunderten Teilnehmern stehen an, gespielt wird auch unter freiem Himmel.

Die Stadt richtet bis 26. Juli den Deutschen Schachgipfel aus. Der vereint Spitzen- und Breitensport: Neben den Titelkämpfen der nationalen Elite finden die Deutschen Meisterschaften der Senioren, nationale Blitz- und Schnellschachwettbewerbe sowie das Finale der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft statt - mit über 300 qualifizierten Finalisten aus ganz Deutschland.

Für Fans wird auch etwas geboten: Am Sonnabend soll sich das Gelände des Internationalen Congress Centers in ein riesiges Schachbrett verwandeln. Es gibt Mitmachformate, Live-Kommentare und Simultanpartien mit einem Großmeister.

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Bereits am Donnerstag wird der Große Garten (hinter dem Kavaliershaus an der Hauptallee) von 15.30 bis 18.30 Uhr zum Schauplatz für das Königsspiel.

Titelfoto: Eric Münch

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