Dresdner Schachgipfel bringt Könige zu Fall: Gespielt wird auch unter freiem Himmel
Dresden - In Dresden werden ab Donnerstag Könige zu Fall kommen - auf dem Schachbrett.
13 Turniere mit Hunderten Teilnehmern stehen an, gespielt wird auch unter freiem Himmel.
Die Stadt richtet bis 26. Juli den Deutschen Schachgipfel aus. Der vereint Spitzen- und Breitensport: Neben den Titelkämpfen der nationalen Elite finden die Deutschen Meisterschaften der Senioren, nationale Blitz- und Schnellschachwettbewerbe sowie das Finale der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft statt - mit über 300 qualifizierten Finalisten aus ganz Deutschland.
Für Fans wird auch etwas geboten: Am Sonnabend soll sich das Gelände des Internationalen Congress Centers in ein riesiges Schachbrett verwandeln. Es gibt Mitmachformate, Live-Kommentare und Simultanpartien mit einem Großmeister.
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Bereits am Donnerstag wird der Große Garten (hinter dem Kavaliershaus an der Hauptallee) von 15.30 bis 18.30 Uhr zum Schauplatz für das Königsspiel.
Titelfoto: Eric Münch