"Weinsommer" startet bald wieder auf der Hauptstraße

Dresden - Die Dresdner Hauptstraße wird wieder zur Flaniermeile für Weinliebhaber: Von Donnerstag bis Sonntag lädt der "Weinsommer" bereits zum 31. Mal zum Probieren, Genießen und Verweilen ein.

Neben den klassischen Angeboten des Weinfestes wartet in diesem Jahr erstmals Streetfood mit Premium-Wagyu-Rind aus sächsischer Zucht. © PR

17 Weingüter aus ganz Deutschland und Sachsen bringen mehr als 150 Weine, Sekte und alkoholfreie Alternativen mit in die Neustadt.

Besucher können sich auf verschiedene Verkostungen freuen – unter anderem rund um Roséwein und Secco.