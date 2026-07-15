"Weinsommer" startet bald wieder auf der Hauptstraße
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Dresden - Die Dresdner Hauptstraße wird wieder zur Flaniermeile für Weinliebhaber: Von Donnerstag bis Sonntag lädt der "Weinsommer" bereits zum 31. Mal zum Probieren, Genießen und Verweilen ein.
17 Weingüter aus ganz Deutschland und Sachsen bringen mehr als 150 Weine, Sekte und alkoholfreie Alternativen mit in die Neustadt.
Besucher können sich auf verschiedene Verkostungen freuen – unter anderem rund um Roséwein und Secco.
Eine besondere Neuerung ist die KI-Weinberaterin "Vinola". Per Bildschirm hilft der virtuelle Sommelier bei der Auswahl des passenden Weins und gibt Tipps zu Sorten und Weingütern.
Geöffnet ist das Fest Donnerstag und Freitag von 16 bis 24 Uhr, Sonnabend 14 bis 24 Uhr und Sonntag 12 bis 20 Uhr.
Titelfoto: PR