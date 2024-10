25.10.2024 09:31 590 Feiern für den guten Zweck: Promis kommen zur "Hope-Gala" nach Dresden

Bei der Hope-Gala in Dresden werden am 26. Oktober wieder Spendengelder für Projekte in Afrika gesammelt.

Von Katrin Koch

Dresden - Hoffnung wecken - das gelingt seit 18 Jahren der Dresdner Benefiz-Nacht "Hope Dresden". Seit der ersten Gala flossen mehr als 2,5 Millionen Euro Spendengelder in das südafrikanische AIDA-Projekt Hope, das sein Engagement in Kapstadt längst auf Bildungs- und Zukunftsperspektiven ausgeweitet hat. Auch am morgigen Sonnabend werden sich wieder Herzen und Portemonnaies von rund 800 Gala-Gästen im Schauspielhaus für "Hope" öffnen. Die beiden Herzen des Hope-Projekts: Pfarrer Stefan Hippler aus Südafrika und Unternehmerin Viola Klein (65) aus Dresden halten den Hope-Award. © Norbert Neumann Viele Promis helfen Initiatorin Viola Klein (65) dabei - als Losverkäufer, Barkeeper, Botschafter, Gastronom oder beim Programm auf der Bühne. Die Gala wird moderiert vom Dresdner TV-Gesicht Andrea Ballschuh (52) und ihrer Sat.1-Kollegin Karen Heinrichs (50), am roten Teppich plaudern Cathy Hummels (36) und René Kindermann (49). Auf der Bühne begeistern unter anderem Bell Book & Candle, Sänger und Wasseraktivist Rolf Stahlhofen (56), "Voice Kids"-Gewinnerin Erika Tanase (11), Comedian Lisa Feller (48) sowie die Tänzer von "Mirror Act". Dresden Veranstaltungen & Freizeit Dinnershow verströmt Karibik-Flair: Mafia Mia - was macht der Pate bloß auf Kuba? Mit dem mit 5000 Euro dotierten "Hope-Award" aus Meissener Porzellan wird morgen Cynthia Clottey ausgezeichnet. Die Hope-Gala und die Aftershow-Party finden im Schauspielhaus statt. © Eric Münch Vereinsvorstand Jack Schröder und Cynthia Clottey engagieren sich seit vielen Jahren für den Auf- und Ausbau des Sage Hospital im Senegal. © privat Cynthia Clottey rief in Senegal eine Hilfsaktion ins Leben Das Krankenhaus im senegalesischen Küstenort Warang. © privat Sie hatte als Flugbegleiterin den Senegal bereist - und rief in Warang eine Hilfsaktion für die damalige Gesundheitsstation ins Leben. Im Berliner "Sage Club" fand sie Unterstützer. Regelmäßig wird dort unter dem Motto "Feiern hilft" für Spenden aufgelegt. So ist aus der Station mittlerweile eine Poliklinik geworden. Rund 30 Gastronomen und Lieferanten unterstützen die Gala. Das Schauspielhaus öffnet vor der offiziellen Einweihung seinen frisch sanierten Salon. Dort werden Sachsens erster Sternekoch Mario Pattis (55), Luisenhof, Stresa und Lößnitztalschänke auftafeln. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Nackte Tatsachen: TAG24 verlost Tickets für die Chippendales Restkarten (ab 250 Euro) und Online-Tombola-Lose (10 Euro) gibt's unter: www.hopegala.de

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Eric Münch