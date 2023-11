Feiertag in Dresden: Diese 7 Ausflüge könnt Ihr trotzdem unternehmen!

Moritzburg - Die Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg wird auch in diesem Jahr von einem abwechslungsreichen Programm begleitet. Am heutigen Mittwoch gibt's so zweimal die Möglichkeit – allerdings exklusiv für Kinder –, Szenen aus dem weltberühmten Film nachzuspielen. Theaterpädagogin Jolanda Querbeet leitet das einstündige Programm an. Die Kids werfen sich sogar richtig in Schale und tragen passende Kostüme.

Los geht's um 11 und 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person (zusätzlich zum regulären Ausstellungseintritt).