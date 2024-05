Festival startet heute in Dresden: Eine Stadt im Dixie-Fieber

Dresden - Es geht wieder los, am Sonntag startet das 52. Internationale Dixieland Festival mit gleich drei Veranstaltungen in Dresden.

Die Dixie-Parade mit Brass-Bands zieht eine kleine Runde über Terrassenufer und Neumarkt. © PR/Hendrik Meyer

Im Zoo swingt von 10 bis 17 Uhr das "Dixieland in Familie". Ab 12 Uhr erklingt Dixie in der Hofewiese und am Konzertplatz Weißer Hirsch.

Im Zoo gelten die normalen Eintrittspreise, in den Sommerwirtschaften ist der Eintritt frei.

Bis 19. Mai jazzen 38 Bands und Solisten aus 16 Ländern bei 44 Festival-Veranstaltungen. Gratis-Hörgenuss gibt's etwa bei der Jazzmeile (17.-19. Mai), vor der Anfahrt der "Riverboat-Shuffle" am 16. Mai am Terrassenufer oder bei der Abschluss-Parade am 19. Mai.

Zu weiteren Höhepunkten zählen "Das große Konzert" am 18. Mai im Kulturpalast (ab 19.30, Tickets ab 30 Euro), die Open-Air-Gala am 19. Mai in der "Jungen Garde" (ab 11 Uhr, Tickets 24 Euro) oder das "Dixieland-ABC" im Rundkino am 14./15. Mai (10 Uhr, Tickets ab 6,50 Euro).