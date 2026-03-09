7 Tipps für einen tollen Sonn- und Frauentag!
Dresden - Am Sonntag bleiben die Temperaturen angenehm - perfekt zum internationalen Frauentag. Grund genug, um nicht zu Hause zu hocken, sondern etwas Schönes zu unternehmen. Wir haben die besten Tipps für Veranstaltungen in und um Dresden!
Rennbahn-Trödel
Dresden - Es ist perfektes Wetter, um an der frischen Luft ein bisschen rumzubummeln, oder? Von 10 bis 16 Uhr findet Ihr auf der Galopprennbahn knapp 200 Stände mit Klamotten, Antiquitäten, Trödel oder auch frischen Produkten von lokalen Händlern. Lasst Euch das nicht entgehen und stöbert durch die Schätze, der Eintritt ist frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de
Skandalöse Herzogin
Rochlitz - Herzogin Elisabeth erwacht am Sonntag um 17 Uhr im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) leicht bekleidet und ihr fehlt die Erinnerung an die letzte Nacht. Auf der Suche nach ihrer Garderobe begleitet Ihr sie durchs Schloss und erfahrt dabei Klatsch und Tratsch aus vergangenen Zeiten. Der Eintritt für die Theaterführung "Die skandalöse Herzogin" kostet 18 Euro, ermäßigt 15,50 Euro. Infos und Anmeldung: schloss-rochlitz.de
Kerzenschein-Klavierkonzert
Limbach-Oberfrohna - Ludovico Einaudi (70) ist bekannt für seine einfachen, aber unheimlich schönen minimalistischen Klavierwerke und seine unvergessene Filmmusik. In fast drei Jahrzehnten seines Wirkens hat er mehrere Alben veröffentlicht, die die Charts anführten, die prestigeträchtigsten Konzertsäle der Welt waren schon ausverkauft. Seine Musik wurde in vielen berühmten Filmen wie "Ziemlich beste Freunde", "Doktor Schiwago" und anderen gespielt. "The Music of Ludovico Einaudi in Concert" hört Ihr am Sonntag um 19 Uhr in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2). Eintritt: ab 39,90 Euro. Infos: fzlo.de
Dein kreativer Frauentag
Dresden - Heute lassen es sich die Frauen mal so richtig gut gehen. Das Kalea auf der Coswiger Straße bietet passend dazu zwei tolle Kreativ-Workshops an: Von 10 bis 12 Uhr dreht sich alles um die Malerei auf Leinwänden, von 14 bis 16 Uhr wagt Ihr Euch dann an das Verzieren von Gläsern. Für 39 Euro bekommt Ihr neben den tollen Werken auch noch ein Begrüßungsgetränk und einen gemütlichen Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen. Voranmeldung möglich, Infos unter: kaleadresden.de
Ein süßes Programm zum Frauentag
Rammenau - Auch das Barockschloss Rammenau hat sich für den Frauentag etwas Tolles überlegt. Begrüßt werdet Ihr im Schlosscafé mit einem leckeren Sekt, wo später noch Kuchen und Gebäck bereitsteht. Nach dem Schmaus führt Euch ein Kammerdiener durch das wunderschöne Schloss und erzählt spannende Geschichten, die man so noch nicht wusste. Eintritt 34,50 Euro, Voranmeldung notwendig. Infos und Tickets unter: shop.schloesserland-sachsen.de
Schnitzertage
Annaberg-Buchholz - Im Kulturzentrum Erzhammer (Buchholzer Str. 2) finden am Sonnabend und Sonntag die "33. Erzgebirgischen Schnitzertage" statt. Jeweils von 11 bis 17 Uhr können Gäste miterleben, wie aus Holz Kunstwerke entstehen – geschaffen von erfahrenen Meistern sowie von begabten Anfängern jeden Alters. Rund 220 Mitwirkende präsentieren ihr Können. Mit Rahmenprogramm. Eintritt: 5/4,50 Euro ermäßigt, Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter: annaberg-buchholz/schnitzertage
Glitzerkids - Die Kinderdisko
Dresden - Nicht nur die Frauen, sondern auch die Kinder sollten heute nicht zu kurz kommen. Wo können sich die Kleinen besser auspowern als bei einer Disko ganz nach ihrem Geschmack? Luis La Metta sorgt dabei für beste Laune und begleitet die Kids musikalisch durch den Abend. Für Nebel, Süßigkeiten, Partyspiele und Ballontiere ist gesorgt - jetzt müsst Ihr nur noch vorbeikommen und Spaß haben! 5 Euro p.P./15 bis 17 Uhr/Infos unter: scheune.org
TAG24 wünscht Euch einen erholsamen Sonntag und einen tollen internationalen Frauentag!
