Fünf Tipps für den letzten Sonntag vor Neujahr: Das ist los in Dresden und Umgebung

Dresden - Auch kurz vor dem Jahresende finden in Dresden und Umgebung noch einige Veranstaltungen und Aktionen statt. Wir haben Euch für den Sonntag fünf Tipps zusammengestellt.

Dresden - Um 11 Uhr beginnt am Sonntag eine fachkundige Führung durch die ständige Ausstellung des Stadtmuseums Dresden (Wilsdruffer Straße 2). Damit kann man sich besonders unterhaltsam über die gut 800-jährige Geschichte der Stadt informieren, von den Anfängen über die Zeit Augusts des Starken bis hin zu den Weltkriegen und den Sozialismus. Zu zahlen ist nur der übliche Eintritt von 5/4 Euro.

Lunzenau - Im Schloss Rochsburg bei Lunzenau (Schlossstraße 1) können Familien das Jahr märchenhaft ausklingen lassen. Am Sonntag um 15 und um 17.30 Uhr beginnt eine kindgerechte Silvesterfeier, bei der es viel Interessantes zur sagenhaften Schlossgeschichte zu hören gibt. Auch verschiedene Märchendetails sind zu entdecken. Bitte eine Taschenlampe oder einen Lampion mitbringen. Zum Schluss gibt’s ein Mini-Feuerwerk. Eintritt: 10 Euro. Eine Reservierung unter schloss-rochsburg.de ist nötig.

Wehlen - Der Miniaturpark "Die Kleine Sächsische Schweiz" in Stadt Wehlen (Schustergasse 8) erstrahlt noch bis 30. Dezember weihnachtlich geschmückt. Unzählige Lichter funkeln und blitzen. Es ist, als ob man in eine andere Welt eintaucht, in der die Zeit stillzustehen scheint. Geöffnet von 10 bis 19 Uhr, Eintritt 12/8 Euro.

Infos: kleine-saechsische-schweiz.de