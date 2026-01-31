Lust auf Abwechslung? Das könnt Ihr am Samstag in Dresden erleben

Konzert, Theater, Trödelmarkt oder Winterspaß: Diese Tipps zeigen, was Ihr am Samstag in Dresden erleben könnt.

Von Dana Peter, Calvin Schröder

Dresden - Habt Ihr am heutigen Samstag schon etwas vor? Hier kommen unsere Ausflugstipps für Dresden und die Region. Auch wenn es am Wochenende mit Temperaturen um minus zwei Grad winterlich kalt bleibt, zeigt sich zwischendurch die Sonne - warm anziehen bleibt also nicht aus.

Jugend musiziert

Dresden - Am 63. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" nahmen mehr als 270 junge Musiker teil. Das Preisträgerkonzert beginnt am Sonnabend um 16 Uhr in der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber (Kleiner Saal, Wettiner Platz 13). Karten (2 Euro) gibt es nur an der Tageskasse ab ca. 15 Uhr; Sitzplätze-Anzahl begrenzt. Infos unter: jugend-musiziert.org

Junge Talente präsentieren sich beim Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" in Dresden. (Symbolbild) © 123rf/sittipolphoto

Flohmärkte

Dresden - Der Elbeflohmarkt (9 bis 15 Uhr, Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt in der Neustädter Markthalle (9 bis 16 Uhr, Metzer Str. 1) öffnen am Sonnabend für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Ob antike Schätze, Vintage-Teile oder Erbstücke - hier findet jeder etwas Einzigartiges. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Beim Elbeflohmarkt können Schnäppchenjäger am Sonnabend nach besonderen Fundstücken stöbern. © Steffen Füssel

Öffnungstag der Trödelhallen

Dresden - Stöbern und entdecken: Das Alte Heizhaus Dresden öffnet erstmals im neuen Jahr die Türen der Trödelhallen. Schatzsucher können sich auf neue Möbel- und Trödelwaren freuen, bei trockenem Wetter warten auf dem Hof zusätzliche Kisten. Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr.

Hoftheater

Dresden - "Unerhört intim" heißt das Stück, das am Sonnabend um 20 Uhr im Hoftheater Weißig (Hauptstraße 35) zu sehen ist. Die Liebesgeschichte dreht sich um Roberta und Mariano, die mit ihrer Leidenschaft den jeweils anderen immer wieder zum Verzweifeln bringen. Zugleich sind sie voller Sehnsucht zueinander. Die Komödie besticht durch skurrile Wendungen und wunderbare Situationskomik im ganz normalen Wahnsinn einer jeden Ehe. Tickets: 22/11 Euro. Infos unter: hoftheater-dresden.de

Die Komödie "Unerhört intim" erzählt im Hoftheater Weißig von Liebe, Leidenschaft und Ehealltag. © Thomas Türpe

Reisemesse

Dresden - Die Reisemesse in der Messe Dresden (Messering 6) mit mehr als 300 Ausstellern aus 17 Ländern bietet Inspirationen, Ideen und Angebote für Euren nächsten Urlaub. Rund 200 Vorträge machen Lust, neue Ziele zu entdecken. Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 10/8 Euro. Infos unter: reisemesse-dresden.de

Dresdner Winterfest

Dresden - Eislaufen in der City: Das Dresdner Winterfest auf dem Altmarkt bietet eine 700 qm große Schlittschuhfläche aus Echteis, rund 20 Marktstände, eine Panorama-Terrasse, die Elbepark-Riesenrutsche (6,40 m hoch) zwei Eisstockbahnen, ein Riesenrad, ein nostalgisches Karussell und vieles mehr. Sonnabend von 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Eislaufen, Rutsche und andere Aktionen gegen Gebühr. Infos unter: dresdner-winterfest.de

Eislaufen, Riesenrad und Wintermarkt: Das Dresdner Winterfest bietet Spaß für die ganze Familie. © Norbert Neumann

10 Jahre UPstairs

Dresden - Jazz, Funk und Improvisation: Mit einem Jubiläumskonzert feiert das Projekt UPstairs sein zehnjähriges Bestehen. Aus einem generationsübergreifenden Musikexperiment ist eine siebenköpfige Band geworden, die Swingstandards, Cool Jazz, Latin und Stücke des Esbjörn Svensson Trios auf ganz eigene Weise interpretiert. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Ab ca. 22 Uhr wird im Foyer weitergefeiert. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Weitere Infos: zentralwerk.de

Geheimnisvolle Unterwelt

Königstein - Verborgen unter dem Felsplateau der Festung Königstein (Parkhaus Am Königstein 1) erforscht Ihr am Sonnabend und Sonntag, jeweils ab 13 Uhr, bei der Führung "Festung Unterirdisch" die verborgenen Gänge, tiefen Kasematten und unterirdischen Bauten. Erfahrt, wer diese Anlagen im Laufe der Jahrhunderte baute, um die Festung verteidigungsbereit zu machen. Treff vor dem Infobüro (Brunnenhaus). Tickets: 6 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei. Infos unter: festung-koenigstein.de