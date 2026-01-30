Verrücktester Fasching Dresdens: Musiker Klaus Weichelt ist ein Narr der ersten Stunde

Dresden - Seit 20 Jahren laden die Dresdner Event-Profis von "Waterloo Produktion" zum verrücktesten Fasching der Stadt ein - bis 2010 im ehemaligen Röschenhof (Messering), danach im Parkhotel auf dem Weißen Hirsch. Musiker Klaus Weichelt (64) gehört zu den Karnevalisten der ersten Stunde - und war sich für kein noch so schräges Kostüm zu fein.

Klaus Weichelt (64) wirkte beim Bühnengaudi im Röschenhof mit. © Norbert Neumann

"Ursprünglich wollten wir den Karneval auf die Schippe nehmen. Damit sind wir auf der Bühne grandios gescheitert, aber der Fasching war ein voller Erfolg", erinnert sich Weichelt. Am Spiel mit Charakteren und vor allem am intellektuellen Blödsinn findet der Mitbegründer der Band Dekadance reichlich Spaß.

Viele Jahre ulkte er in Olaf Schuberts legendärem "Krippenspiel" mit. Kein Wunder also, dass er beim Karneval noch einen draufsetzte - und als Sängerin "Fellatio Mouskouri" in einem knallengen roten Minikleid auftrat.

"Ich trug zwar ein Kleid, aber mein Körper war frei", witzelt Weichelt. "Weil wir nicht elf Verrückte zusammenbrachten, saßen wir als Siebenerrat - mittendrin Olaf Schubert als Hausmeister - auf der Bühne. Ich sogar in Doppelbelastung, denn ich saß ganz links und musste noch den Karnevalstusch am Keyboard instrumentieren. Da kippte auch mal schnell ein Bier um", feixt Weichelt.

Heute sieht er sich eher als "Karnevalist im Ruhestand, im Kettenraucherheim an der Côte d’Azur". Doch zum Jubiläum will er vielleicht doch vorbeischauen - die alte Narrenkappe hat er schließlich noch.