Fünf Tipps für ein gelungenes Wochenende in Dresden und Umgebung

Dresden - Der Sommer zeigt sich am Wochenende zwar eher von seiner wechselhaften Seite, doch immerhin wird es nicht zu heiß für einen Ausflug. Also raus an die frische Luft - es wird Zeit, um gemeinsam etwas zu unternehmen! Doch wohin soll's gehen? Was lässt sich in unserer Region erleben? Für Ausflugsfreudige haben wir wieder spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!