Fünf Tipps zum Sonntag: Das ist in Dresden und Umgebung los

Dresden und Umland haben am Sonntag wieder mehrere Veranstaltungen zu bieten, die auf Besucher hoffen.

Von Dana Peter

Dresden - Viel Sonne und strahlend blauer Himmel verspricht der Sonntag in Dresden. Bei maximal 10 Grad Celsius dürfte das aber schöner aussehen, als es sich anfühlt. Nichtsdestotrotz warten wieder einige Veranstaltungen auf Besucher.

Rennbahn-Trödel

Dresden - Am Sonntag findet von 10 bis 16 Uhr der beliebte Kunst-, Antik- und Trödelmarkt auf der Dresdner Galopprennbahn statt. Rund 150 Stände bieten eine bunte Mischung aus Antiquitäten, Trödel, Klamotten und frischen Produkten von lokalen Händlern. Besucher können nach Herzenslust stöbern und einzigartige Fundstücke entdecken. Eintritt frei. Infos unter: Flohmarkt-Sachsen.de.

Auf der Dresdner Galopprennbahn kann am Sonntag wieder getrödelt werden. © Ove Landgraf

Entdeckertour

Dresden - Die "Messe-Ostra-Entdeckertour" führt am Sonntag von 11 bis 13 Uhr durchs Ostra-Areal. Auf dem Spaziergang gibt es eine Menge zu entdecken: die Messe, das Sportgymnasium und -internat, den einstigen Vieh- und Schlachthof mit Fettschmelze, Rinder- und Futterställe, das Slaughterhouse 5, die Kurt-Vonnegut-Gedächtniswand, den Erlweinbau "Börse Dresden" mit Party-Location "Eselstall" und vieles mehr. Selbst Dresdner werden von Stadtführer-Urgestein Danilo Hommel noch verblüffend Neues erfahren. Teilnahme: 17 Euro. Anmeldung unter: Tel. 0172/781 50 07 oder nightwalk-dresden.de.

Die "Messe-Ostra-Entdeckertour" führt natürlich auch an der Messe entlang. © Steffen Füssel

Lunch-Time

Rammenau - Im Schlosscafé des Barockschlosses Rammenau (Am Schloss 4) erwarten Besucher am Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr köstliche Speisen und feine Desserts. Zur Lunch-Time in den historischen Speisesalons lautet das Motto: "Von Mexiko bis Kanada werden kulinarische Träume wahr." Ein Rundgang durch das Schloss und den Park nach dem Schlemmen rundet den Aufenthalt ab. Der Eintritt in die Schlossanlage entfällt. Nur mit Voranmeldung. Preis: 28,50 Euro, 14 Euro für Kinder von 4 bis 12 Jahren, Getränkepauschale für 16,50 Euro zubuchbar. Tickets und Infos unter: barockschloss-rammenau.com.

Wer schlemmen möchte, ist am Sonntag im Barockschloss Rammenau an einer guten Adresse. © 123RF/pheelingsmedia

Landhaus unter der Lupe

Dresden - Du hast gute Augen, bist fantasievoll und kannst Dich gut orientieren? Du hast Spaß an der Lösung kniffliger Fragen und Aufgaben? Das Familienangebot "Das Landhaus unter der Lupe" ist ein Spiel, das bis 30. November im Stadtmuseum Dresden (genannt Landhaus, Wilsdruffer Straße 2) ausgeliehen werden kann. Kostenfrei an der Kasse zuzüglich Museumseintritt (5/4 Euro) erhältlich. Geöffnet ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Infos unter: stadtmuseum-dresden.de.

Wer knifflige Fragen mag, hat am Sonntag im Stadtmuseum Dresden etwas vor. © 123rf/zamuruev

Museumsführung