Fünf Tipps zum Wochenende: Das haben Dresden und Umland zu bieten

Dresden - Die Feiertage sind vorbei, bis zu den Winterferien ist es noch etwas hin. Kalendarisch befinden wir uns also eher im Niemandsland. Aber: Für einen Ausflug sollte immer Zeit sein. Viel Spaß also bei einem unserer Tipps!

Dresden - In der Ausflugsgaststätte "Zschoner Mühle" (Zschonergrund 2) tanzen wieder die Puppen. Samstag und Sonntag, jeweils 11 und 15 Uhr, wird das einstündige Stück "Räuber Raffzahn und das Funkelmunkelzauberbuch" aufgeführt. Karten kosten für Erwachsene 9, für Kinder 7 Euro (am besten online reservieren). Infos: zschoner-muehle.de .

Coswig - Erstmalig findet am Sonnabend auf dem Parkplatz am Badesee Kötitz (Brockwitzer Straße) ein zentrales, gemeinsames Weihnachtsbaumverbrennen statt! Dazu gibt es Livemusik und leckere Verpflegung! Die Annahme der Weihnachtsbäume (mit Tausch gegen eine Getränkemarke) erfolgt von 10 bis 14 Uhr. Das "Vorglühen" startet ab 16 Uhr, ehe Feuerwehr und Oberbürgermeister Thomas Schubert gegen 17 Uhr den "Riesenweihnachtsbaum" anzünden. Eintritt frei!

Augustusburg - Zum 52. Wintertreffen der Motorradfahrer treffen sich Biker und Motorrad-Enthusiasten am Sonnabend (8 bis 16 Uhr) im Hof vom Schloss Augustusburg, um den niedrigen Temperaturen zu trotzen und in einzigartiger Atmosphäre den Winterkult rund um das Zweirad zu feiern. Für beste Stimmung sorgen in diesem Jahr DGenerationX aus dem Erzgebirge mit einer Mischung aus Alternative, Rock und nordischen Einflüssen auf der Bühne im Schlosshof. Der Eintritt kostet 10 Euro, bis 12 Jahre ist er frei. Infos: augustusburg-schloss.de/wintertreffen .

Leipzig - Im Winter ist es dunkel und kalt? Nicht so im Gondwanaland im Leipziger Zoo. Dort warten mit Einbruch der Dunkelheit atemberaubende Illuminierungen, faszinierende Fassadenprojektionen und überraschende Lichtinstallationen auf die Besucher. Kurz: Beim "Magischen Tropenleuchten" herrscht eine unvergleichliche Stimmung in Deutschlands größtem Dschungel bei sommerlichen 26 °C. Spezielle Tickets ermöglichen den Eintritt zwischen 17 und 22 Uhr in den Zoo Leipzig, für den Aufenthalt in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland gilt das Zeitfenster 18 bis 20 Uhr. Infos: zoo-leipzig.de/tropenleuchten.

